Кремль наказал российского актера, выступившего против войны в Украине

Российское МВД сейчас разыскивает известного актера Алексея Панина. Киноактер, как только началась полномасштабная война, открыто выразился, что не поддерживает кровавую путинскую политику. В собственном блоге Панин несколько раз писал о том, что за границей его часто находили украинцы и благодарили за занятую принципиальную позицию.

Алексей Панин (фото из открытых источников)

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Теперь уже известно, что СК РФ выдвинул обвинения Алексею Панину, заключающиеся в том, что актер якобы "публично оправдывает терроризм". Российские медиа информируют, что по месту прописки актера в российской столице был произведен обыск. Стало известно, что в этой квартире актер не был уже три года – с 2020 года он проживает в Испании.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что актер Панин пообещал деньги за плевок в лицо российскому пропагандисту Соловьеву . Скандально известный актер Алексей Панин пообещал денежное вознаграждение за плевок в лицо главному российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. За такой поступок Панин готов заплатить 500 евро. Актер обратился к аудитории и пообещал перевести денежную сумму после того, как получит видео, подтверждающее плевок.

Также "Комментарии" писали о том, что в известный актер из России внезапно заговорил по-украински . Известный в РФ актер Кирилл Сафонов, ставший популярным, сыграв главную роль в сериале "Татьянин день", размести поздравление своему сыну с днем рождения. В социальных сетях на своей странице он написал сообщения, сопроводив его строками из известного хита украинской группы "Океан Эльзы" — "Я так хочу". Украинские поклонники его творчества выразили ему благодарность за поддержку нашей страны.