«Кремль слишком много терпит»: Соловьев цинично осудил возвращение Пугачевой в Россию

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на РосСМИ.



Соловйов. Фото из открытых источников

На днях Пугачева вернулась в Москву. По слухам, чтобы пойти на похороны и отдать последнее уважение другу, модельеру Валентину Юдашкину.

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От такого известия очень разозлился российский телеведущий, пропагандист Владимир Соловьев. В эфире своего шоу он заявил: что Пугачеву нельзя пускать в РФ. А за ее позицию – певицу давно нужно было наказать.

"Я не понимаю, почему Пугачеву отпустили. Это вообще что такое? Это что, все можно? То есть, можно нести что угодно о стране... А потом их пускают назад? Ну давайте сейчас по телевизору ее покажите, дайте концерт провести, в ножки ей упадите, цветами встречайте. Это же осчастливила, кормилица вернулась!" — вскричал пропагандист.

По словам Соловьева, "Кремль слишком много терпит". Далее, в эфире шоу он переключился на "любимые" угрозы уже в сторону Украины и Запада. И призвал власти России – "действовать".

"Будьте добры отвечать жестко и сделать все необходимое. Если вам для этой цели необходимо использовать тактическое ядерное оружие — используйте, стратегическое — используйте", — сказал Соловьев.

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