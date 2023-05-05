«Кремль слишком много терпит»: Соловьев цинично осудил возвращение Пугачевой в Россию

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Белоокая Ира
Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на РосСМИ.
Соловйов. Фото из открытых источников
На днях Пугачева вернулась в Москву. По слухам, чтобы пойти на похороны и отдать последнее уважение другу, модельеру Валентину Юдашкину.
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От такого известия очень разозлился российский телеведущий, пропагандист Владимир Соловьев. В эфире своего шоу он заявил: что Пугачеву нельзя пускать в РФ. А за ее позицию – певицу давно нужно было наказать.
По словам Соловьева, "Кремль слишком много терпит". Далее, в эфире шоу он переключился на "любимые" угрозы уже в сторону Украины и Запада. И призвал власти России – "действовать".
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – "Алку встречаем с сухарем": россияне налетели на Галкина за поездку с детьми в Париж. Максим Галкин прогулялся с детьми в парижском парке аттракционов. Известный юморист из РФ Максим Галкин, категорически не принимающий путинскую агрессию на украинской земле, вместе со своими детьми Елизаветой и Гарри побывал в Париже, в парке развлечений "Диснейленд". Знаменитость обнародовала фотографии по отдыху в социальных сетях.
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