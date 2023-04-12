Кремль взялся за Пугачеву и ищет ее связь с ВСУ

Представители российской Генпрокуратуры будут проверять Аллу Пугачеву по поводу ее возможного финансирования Вооруженных Сил Украины. Заявление с требованием начать подобную проверку поступило в надзорное учреждение РФ от руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Об этом сообщают российские СМИ.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Руководитель этой общественной организации утверждает, что певица не только сбежала из РФ, но и за границей снова критикует так называемую российскую "спецоперацию". Еще, помимо того Пугачева оказывает поддержку тем россиянам, которые тоже придерживаются антивоенной позиции и покинули Россию.

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"Раньше федеральным проектом было установлено иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами", — отмечено в заявлении Бородина.

К слову, за семью Аллы Пугачевой в России берутся капитально. Уже обнародована информация о том, что СК приступил к проверке дочери Примадонны и, тоже российской певицы, Кристины Орбакайте и внука Никиты Преснякова об их возможном сотрудничестве с представителями украинских силовых структур и финансовых пожертвований ВСУ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что поэт, бывший лучшим другом Пугачевой, заявил, что в его жизни теперь нет Примадонны. Известный поэт из России Илья Резник, написавший для Пугачевой 71 песню и считавшийся одним из лучших ее друзей, рассказал о совместной творческой деятельности со звездной певицей. В день своего юбилея художник раздавал интервью российским СМИ и сообщил, что сейчас в его жизненных буднях нет Аллы Пугачевой. Как рассказал Резник, теперь ему гораздо сложнее жить. Поэт теперь не получает авторских отчислений от звездных исполнителей Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева и других певцов, не выступающих в России после 24 февраля 2022 года. Однако он все равно говорит, что в России не заметили "потери" Примадонны.