Недавно Примадонна российской сцены снова вернулась в российскую столицу, чтобы попрощаться со своим товарищем Валентином Юдашкиным. Алла Пугачева в черной одежде присутствовала на церемонии прощания с модельером, где встретилась с пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Многие россияне возмутились тем, что Песков поцеловал руку Примадонны и сказал, что таки рад ее видеть. На это явилась реакция пропагандистки Маргариты Симоньян. Она сказала, что не будет терпеть, когда Пугачеву "примут обратно".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Если этой шушере будет позволено вернуться и по-прежнему устраивать здесь тот балаган, который она устраивала много лет, я уйду. Безусловно. Это будет оскорбление, которое я не смогу терпеть. Знаю многих людей, которые поступят так же", — отметила кремлевская. пропагандистка, сообщает Telegram-канал "Знаменитости Онлайн".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева внезапно вернулась в Россию . Звездная певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Говорят, что ее муж Максим Галкин, которого в стране-агрессорке признали "иноагентом", с Аллой не приехал. Он находится на территории Португалии. Пропагандистские медиа РФ сообщают, что помощница Примадонны Елена Чупракова подтвердила это. Еще она рассказала, что ей известно о планах Пугачевой. Утверждают, что звезда прилетела в российскую столицу, чтобы присутствовать на похоронах своего давнего друга – российского кутюрье Валентина Юдашкина. Прощание с модельером пройдет в Москве 6 мая. Но помощница Примадонны не могла подтвердить это или опровергнуть.