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Кремлевская пропагандистка пообещала, что уедет из России, если Пугачеву "примут обратно"

Симоньян отреагировала на "теплую" встречу Примадонны с Дмитрием Песковым

7 мая 2023, 23:25
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Автор:

Лиля Воробьева

Недавно Примадонна российской сцены снова вернулась в российскую столицу, чтобы попрощаться со своим товарищем Валентином Юдашкиным. Алла Пугачева в черной одежде присутствовала на церемонии прощания с модельером, где встретилась с пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым.

Кремлевская пропагандистка пообещала, что уедет из России, если Пугачеву "примут обратно"

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Многие россияне возмутились тем, что Песков поцеловал руку Примадонны и сказал, что таки рад ее видеть. На это явилась реакция пропагандистки Маргариты Симоньян. Она сказала, что не будет терпеть, когда Пугачеву "примут обратно".


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"Если этой шушере будет позволено вернуться и по-прежнему устраивать здесь тот балаган, который она устраивала много лет, я уйду. Безусловно. Это будет оскорбление, которое я не смогу терпеть. Знаю многих людей, которые поступят так же", — отметила кремлевская. пропагандистка, сообщает Telegram-канал "Знаменитости Онлайн".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева внезапно вернулась в Россию . Звездная певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Говорят, что ее муж Максим Галкин, которого в стране-агрессорке признали "иноагентом", с Аллой не приехал. Он находится на территории Португалии. Пропагандистские медиа РФ сообщают, что помощница Примадонны Елена Чупракова подтвердила это. Еще она рассказала, что ей известно о планах Пугачевой. Утверждают, что звезда прилетела в российскую столицу, чтобы присутствовать на похоронах своего давнего друга – российского кутюрье Валентина Юдашкина. Прощание с модельером пройдет в Москве 6 мая. Но помощница Примадонны не могла подтвердить это или опровергнуть.


 



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