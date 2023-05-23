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Кремлевский комик серьезно заболел: что известно о его состоянии

Недавно в сети появлялась информация о том, что Петросян серьезно болен

23 мая 2023, 23:10
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Автор:

Лиля Воробьева

В российских медиа снова активно говорят о состоянии известного юмориста Евгения Петросяна, являющегося сторонником кремлевского диктатора.  Появилось сообщение о том, что он хрипит и потерял голос. Недавно комик обращался к врачам, но потом объяснил, что у него все хорошо — якобы плановая сдача анализов.

Кремлевский комик серьезно заболел: что известно о его состоянии

Евгений Петросян (фото из открытых источников)


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Некоторые российские медиа, информируют, что у 77-летнего комика возникли серьезные проблемы с работой сердца, из-за внезапного повышения давления у Петросяна закружилась голова, он упал, как следствие – черепно-мозговая травма.

После этого стали возникать и другие проблемы. Уже находясь в медицинском учреждении, почтенного возраста юморист внезапно захрипел и потерял голос.

Сам Петросян или его представители не комментируют эту щекотливую информацию о состоянии здоровья знаменитости.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский комик, поддержавший войну в Украине , отреагировал на заявления о своей смерти. 1 мая российские СМИ написали, что комик Евгений Петросян госпитализирован. Некоторые информировали, что известный юморист при смерти. Через некоторое время Петросян вышел на связь и сказал, что не нужно сеять панику — он чувствует себя хорошо и не собирается уходить из жизни. Но пожилого возраста юморист дал подтверждение, что в больницу все же приходил. Он объяснил, что поехал туда на один день, чтобы провести плановую проверку своего организма и сдавать необходимые анализы. При этом звездный юморист выступил, поддерживая полномасштабное военное вторжение в Украину. Еще 77-летний комик сказал, что и сам бы, не раздумывая, отправился на фронт, если бы имел такую возможность.



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