Кремлевского музыканта выставили из Германии: что произошло

Администрация Мангаймской филармонии, концертного комплекса Rosengarten Mannheim вместе с городскими властями Мангайма приняла решение отменить концерт российского скрипача Вадима Репина. Музыкант считается элементом культурной политики Кремля. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Вадим Репин (фото из открытых источников)

"В период, когда Россия совершает жестокую войну против Украины, сфера культуры не может оставаться вне моральной ответственности. Подобные решения являются важным проявлением солидарности с украинским народом и четкой демонстрацией позиции в защиту европейских ценностей, международного права и достоинства человека", – отмечается в официальном заявлении.

Посольство Украины обратилось с письмом к мэру Мангайма и организаторам мероприятия, подчеркнув, что Вадим Репин в течение многих лет принимал участие в проектах, финансируемых Кремлем, а после начала полномасштабной войны получал награды и материальную поддержку со стороны российских властей.

Сначала городская администрация Мангайма ответила, что концерт носит частный характер и не регулируется государственными структурами. Впрочем, впоследствии филармония сообщила, что в обращении Посольства Украины были "четко и убедительно изложены беспокойства украинской общины в Германии", в связи с чем было принято решение об отмене выступления российского музыканта.

"Поскольку Мангаймская филармония уже много лет активно поддерживает украинцев, пострадавших в результате войны, мы отнеслись к этому обращению с максимальным уважением и серьезностью. После длительных внутренних обсуждений мы единогласно решили учесть пожелания наших украинских сограждан и упразднить концерт", – говорится в заявлении учреждения.

В то же время, несмотря на отмену концерта в Германии, Вадим Репин остается среди участников программы швейцарского фестиваля Les Sommets Musicaux de Gstaad, где его выступление запланировано на 30 января.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российскую ведущую "Орла и Решки" в наручниках выгнали из США. Блогерша и бывшая ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Василиса Хвостова попала в неприятную ситуацию во время прохождения паспортного контроля в США и наконец оказалась в тюрьме. Об этом она сама сообщила в Instagram. По словам девушки, у нее были обнаружены предметы, которые могли быть трактованы как реклама интимных услуг.