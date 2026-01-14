Російську ведучу "Орла і Решки" у кайданках вигнали з США: яка причина

Блогерка та колишня ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Василіса Хвостова потрапила у неприємну ситуацію під час проходження паспортного контролю в США та зрештою опинилася у в’язниці. Про це вона сама повідомила в Instagram. За словами дівчини, у неї виявили предмети, які могли бути трактовані як реклама інтимних послуг.

Василіса Хвостова (фото з відкритих джерел)

Як розповіла Хвостова, співробітників паспортного контролю в Нью-Йорку насторожила велика кількість штампів у її паспорті, зокрема тих, що з’явилися після участі в програмі "Орел і Решка". Через це Василісу направили на додатковий огляд багажу, де прикордонники знайшли зошит із написом HORNY BIBLE ("Хтива Біблія") та БДСМ-костюм.

Після пояснень дівчини, що ці речі є лише реквізитом для гумористичних відео, перевіряючі звернули увагу на її соціальні мережі. Остаточно прикордонників переконав опис профілю ведучої — "сім років сексі подорожей", після чого вони дійшли висновку, що вона приїхала з метою надання інтимних послуг.

"На мене начепили кайданки. В кінці допиту він каже: "Ви небажані для США, і ми вам анулюємо візу. Ходіть з нами, ви будете перебувати у в'язниці для іммігрантів", — повідомила Хвостова.

У результаті Василісі довелося провести добу під вартою. Після цього колишню ведучу "Орла і Решки" депортували до Європи, де вона мешкала та подорожувала після еміграції з РФ у 2022 році.

