logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Кремлівського музиканта виставили з Німеччини: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремлівського музиканта виставили з Німеччини: що сталося

Виступ російського артиста Вадима Рєпіна, скасували у Німеччині

21 січня 2026, 21:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Адміністрація Мангаймської філармонії, концертного комплексу Rosengarten Mannheim разом із міською владою Мангайма ухвалили рішення скасувати концерт російського скрипаля Вадима Рєпіна. Музикант вважається елементом культурної політики Кремля. Про це інформує   Міністерство закордонних справ України.

Кремлівського музиканта виставили з Німеччини: що сталося

Вадим Рєпін (фото з відкритих джерел)

"У період, коли Росія здійснює жорстоку війну проти України, сфера культури не може залишатися поза межами моральної відповідальності. Подібні рішення є важливим проявом солідарності з українським народом і чіткою демонстрацією позиції на захист європейських цінностей, міжнародного права та людської гідності", – зазначається в офіційній заяві.

Посольство України звернулося з листом до мера Мангайма та організаторів заходу, наголосивши, що Вадим Рєпін протягом багатьох років брав участь у проєктах, які фінансувалися Кремлем, а після початку повномасштабної війни отримував нагороди та матеріальну підтримку з боку російської влади.

Спочатку міська адміністрація Мангайма відповіла, що концерт має приватний характер і не регулюється державними структурами. Втім згодом філармонія повідомила, що у зверненні Посольства України були "чітко та переконливо викладені занепокоєння української громади в Німеччині", у зв’язку з чим було ухвалено рішення про скасування виступу російського музиканта.

"Оскільки Мангаймська філармонія вже багато років активно підтримує українців, які постраждали внаслідок війни, ми поставилися до цього звернення з максимальною повагою та серйозністю. Після тривалих внутрішніх обговорень ми одноголосно вирішили врахувати побажання наших українських співгромадян і скасувати концерт", – йдеться у заяві установи.

Водночас, попри скасування концерту в Німеччині, Вадим Рєпін залишається серед учасників програми швейцарського фестивалю Les Sommets Musicaux de Gstaad, де його виступ запланований на 30 січня.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російську ведучу "Орла і Решки" у кайданках вигнали з США.  Блогерка та колишня ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Василіса Хвостова потрапила у неприємну ситуацію під час проходження паспортного контролю в США та зрештою опинилася у в’язниці. Про це вона сама повідомила в Instagram. За словами дівчини, у неї виявили предмети, які могли бути трактовані як реклама інтимних послуг.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини