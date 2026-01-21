Кремлівського музиканта виставили з Німеччини: що сталося

Адміністрація Мангаймської філармонії, концертного комплексу Rosengarten Mannheim разом із міською владою Мангайма ухвалили рішення скасувати концерт російського скрипаля Вадима Рєпіна. Музикант вважається елементом культурної політики Кремля. Про це інформує Міністерство закордонних справ України.

Вадим Рєпін (фото з відкритих джерел)

"У період, коли Росія здійснює жорстоку війну проти України, сфера культури не може залишатися поза межами моральної відповідальності. Подібні рішення є важливим проявом солідарності з українським народом і чіткою демонстрацією позиції на захист європейських цінностей, міжнародного права та людської гідності", – зазначається в офіційній заяві.

Посольство України звернулося з листом до мера Мангайма та організаторів заходу, наголосивши, що Вадим Рєпін протягом багатьох років брав участь у проєктах, які фінансувалися Кремлем, а після початку повномасштабної війни отримував нагороди та матеріальну підтримку з боку російської влади.

Спочатку міська адміністрація Мангайма відповіла, що концерт має приватний характер і не регулюється державними структурами. Втім згодом філармонія повідомила, що у зверненні Посольства України були "чітко та переконливо викладені занепокоєння української громади в Німеччині", у зв’язку з чим було ухвалено рішення про скасування виступу російського музиканта.

"Оскільки Мангаймська філармонія вже багато років активно підтримує українців, які постраждали внаслідок війни, ми поставилися до цього звернення з максимальною повагою та серйозністю. Після тривалих внутрішніх обговорень ми одноголосно вирішили врахувати побажання наших українських співгромадян і скасувати концерт", – йдеться у заяві установи.

Водночас, попри скасування концерту в Німеччині, Вадим Рєпін залишається серед учасників програми швейцарського фестивалю Les Sommets Musicaux de Gstaad, де його виступ запланований на 30 січня.

