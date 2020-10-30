"Кричали, что жирный": Никита Добрынин удивил фанатов неожиданным признанием

Известно, что бывший холостяк Никита Добрынин женился на победительнице шоу "Холостяк" Дарье Квитковой. По окончанию романтического проекта пара сразу же начала жить вместе, даже завела домашнего питомца, которого назвали Каспер. Об этом пишет издание golos.

Никита Добрынин. Фото: tv.ua

На данный момент Никита является известным ведущим, который набирает всё большую популярность. Но сам же он ошарашил поклонников признанием, что в детстве его жизнь складывалась не так хорошо, как это есть сейчас.

"Меня никогда не брали в спортивные команды по футболу, баскетболу, потому что я бил по ногам, разбивал колени. Издевались, кричали, что жирный. И реально были комплексы в детстве очень сильные", — признался Добрынин.

Что касается подробностей личной жизни Добрынина, то он не стал скрывать, что в их отношениях есть место и для ревности. Он признался, что ему даже приятно ревновать свою любимую, потому что это добавляет некой остроты.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, Никита Добрынин рассказал, что цепляет мужчину при знакомстве с девушкой. Ведущий отметил, что крайне важна речь девушки и ее голос. Потому что это одно из первых, что ты видишь и слышишь, общаясь с новым человеком. Также он убежден в том, что для развития здоровых романтических отношений должны быть общие точки соприкосновений. Одинаковые взгляды на жизнь, вкусы на еду и фильмы, любовь к путешествиям – это все, что может входить в этот список. Главное, чтобы это было интересно и мужчине, и женщине.

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