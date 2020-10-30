"Кричали, что жирный": Никита Добрынин удивил фанатов неожиданным признанием

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Любовь Блажко
Известно, что бывший холостяк Никита Добрынин женился на победительнице шоу "Холостяк" Дарье Квитковой. По окончанию романтического проекта пара сразу же начала жить вместе, даже завела домашнего питомца, которого назвали Каспер. Об этом пишет издание golos.
Никита Добрынин. Фото: tv.ua
На данный момент Никита является известным ведущим, который набирает всё большую популярность. Но сам же он ошарашил поклонников признанием, что в детстве его жизнь складывалась не так хорошо, как это есть сейчас.
Что касается подробностей личной жизни Добрынина, то он не стал скрывать, что в их отношениях есть место и для ревности. Он признался, что ему даже приятно ревновать свою любимую, потому что это добавляет некой остроты.
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