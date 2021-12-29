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Крис Дженнер подарила всей семье электромобили на Рождество: сколько стоил подарок

Все автомобили были разных цветов

сегодня, 16:14
Автор:

Карина Ожерельева
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Крис Дженнер на рождественские праздники подарила всей своей семье электромобили Moke разных цветов. Об этом сообщает CNN.

Крис Дженнер подарила всей семье электромобили на Рождество: сколько стоил подарок

Крис Дженнер - фото из открытых источников

Дочь Дженнера Ким Кардашьян продемонстрировала ряд автомобилей на своей странице в Instagram, сказав, что розовые принадлежат ей и Хлое Кардашьян.

"Боже мой, посмотрите на наши рождественские подарки от моей мамы! Для всех ее детей. Как круто! О, это точно должны быть для Кортни и Тревиса", — сказала Ким Кардашян в Instagram Story, демонстрируя белый автомобиль с черным черепом на капоте.

Согласно сайту Moke, автомобили стоят примерно 21 000 долларов США.

Дженнер, устраивающая ежегодные праздничные мероприятия, в этом году отменила масштабное празднование из-за пандемии. Семья праздновала Сочельник вместе, но не устроила традиционно пышную вечеринку.

Как сообщали ранее "Комментарии", Шварценеггер подарил бездомным 25 домов на Рождество. Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер посетил здания, построенные за его средства для бездомных ветеранов.

Также "Комментарии" писали, что королева Елизавета II соблюдает хорошую рождественскую традицию и ежегодно на праздник она лично вручает презент каждому человеку из своего персонала. Ее Величество дарит своим сотрудникам рождественский пудинг от Tesco. Как оказалось, эта традиция происходит от ее деда, Георга V, дарившего примерно 1500 этого сладкого десерта своим слугам. Также работники получают от королевы Великобритании поздравительную открытку и ваучеры. Они получают их по старшинству, причем в первую очередь следует самый старший домашний персонал, за ним следуют другие домашние работники и садоводы.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/12/28/entertainment/kris-jenner-kardashians-cars/index.html
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