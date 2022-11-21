Крис Хемсворт решил остановить свою карьеру по болезни

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Slava Kot
Голливудский актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора в фильмах от студии Marvel, решил поставить свою карьеру на паузы после теста на предрасположенность к болезни Альцгеймера. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью актера журнала Vanity Fair.
Голливудский актер Крис Гемсворт. Фото: из фильма National Geographic "Без границ"
Звезда серии фильмов "Тор" прошел ДНК-тест в рамках документального фильма National Geographic "Без границ". Актер отмечает, что результат обнаружил его величайший страх.
Результаты показали, что Хемсворт имеет два гена APOE4, полученных от родителей. В общем, каждый четвертый житель Земли имеет одну копию гена, но только 2-3% имеют оба. Такие результаты ставят 39-летнего актера в категорию наибольшего риска возникновения болезни Альцгеймера.
Крис Хемсворт также рассказал, как будет осуществлять профилактику болезни. Американская звезда отмечает, что для профилактики он будет использовать подобные методы, как и для сердечно-сосудистых заболеваний, рака, чего угодно – все зависит от контроля сна, стресса, питания, движения, фитнеса.
Кроме того, Крис Хемсворт рассказал о будущем своего персонажа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о ирке голливудского фильма "Назад в будущее" Майкла Фокса, который рассказал о своей болезни Паркинсона. Актер страдает ею уже несколько десятилетий.
Также "Комментарии" писали о смерти легендарного рок-музыканта группы Nazareth. Он исполнял известные мировые хиты Love Hurts и Dream On.
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