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Крис Хемсворт решил остановить свою карьеру по болезни

Американский актер Крис Хемсворт обнаружил, что подвержен болезни Альцгеймера и останавливает карьеру. Киноактер также рассказал, что ждать от его персонажа в будущем.

сегодня, 22:57
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Автор:

Slava Kot

Голливудский актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора в фильмах от студии Marvel, решил поставить свою карьеру на паузы после теста на предрасположенность к болезни Альцгеймера. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью актера журнала Vanity Fair.

Крис Хемсворт решил остановить свою карьеру по болезни

Голливудский актер Крис Гемсворт. Фото: из фильма National Geographic "Без границ"

Звезда серии фильмов "Тор" прошел ДНК-тест в рамках документального фильма National Geographic "Без границ". Актер отмечает, что результат обнаружил его величайший страх.

Результаты показали, что Хемсворт имеет два гена APOE4, полученных от родителей. В общем, каждый четвертый житель Земли имеет одну копию гена, но только 2-3% имеют оба. Такие результаты ставят 39-летнего актера в категорию наибольшего риска возникновения болезни Альцгеймера.

"Это не значит, что мне вручили заявление об увольнении",- сказал голливудский актер, но отметил, что эта новость "действительно вызвала желание сделать паузу".

Крис Хемсворт также рассказал, как будет осуществлять профилактику болезни. Американская звезда отмечает, что для профилактики он будет использовать подобные методы, как и для сердечно-сосудистых заболеваний, рака, чего угодно – все зависит от контроля сна, стресса, питания, движения, фитнеса.

Кроме того, Крис Хемсворт рассказал о будущем своего персонажа.

"Я чувствую, что нам, пожалуй, придется закрыть книгу, если я когда-нибудь сделаю это снова, понимаете, что я имею в виду?" – рассказал Хемсворт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о ирке голливудского фильма "Назад в будущее" Майкла Фокса, который рассказал о своей болезни Паркинсона. Актер страдает ею уже несколько десятилетий.

Также "Комментарии" писали о смерти легендарного рок-музыканта группы Nazareth. Он исполнял известные мировые хиты Love Hurts и Dream On.



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Источник: https://www.vanityfair.com/hollywood/2022/11/chris-hemsworth-exclusive-interview-alzheimers-limitless
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