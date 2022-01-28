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Криса Брауна обвиняют в изнасиловании: жертва подала иск в суд

Представители Криса Брауна соответствующий судебный иск пока никак не комментируют

сегодня, 19:30
Автор:

Лиля Воробьева
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Американскому исполнителю Крису Брауну предъявлены обвинения в изнасиловании. Американка, обвиняющая в этом преступлении 32-летнего музыканта, обратилась в судебное учреждение с иском в 20 миллионов долларов.

Криса Брауна обвиняют в изнасиловании: жертва подала иск в суд

Крис Браун (фото из открытых источников)

Жертва певца – танцовщица, модель и профессиональный хореограф Джейн Доу. Она готова повторить свое обвинение в суде. Об этом сообщает TMZ.

Модель рассказывает, что певец познакомился с ней через ее подругу. Увидел в той фото девушки  в телефоне, нашел и прислал приглашение на вечеринку, которая должна была состояться на яхте рэпера P.Diddy в Майами

Это произошло 30 декабря 2020 перед Новым годом. Танцовщица приехала туда и приняла предложение музыканта выпить и пообщаться. В помещении кухни певец дал ей чашку со смешанным напитком, и они разговаривали.

После второй дозы напитка модель почувствовала "внезапное непонятное изменение в сознании". Американка указала в судебных документах, что чувствовала себя "дезориентированной, физически нестабильной и начала засыпать".

Девушка отметила, что не согласилась с предложением исполнителя, что хотел ее склонить к сексу. Но он не принял отказа и совершил над ней изнасилование. На следующий день, во время переписки, потребовал, чтобы она выпила таблетку экстренных контрацептивов

Теперь жертва изнасилования на яхте предъявила известному певцу судебный иск и потребовала возместить ущерб в размере 20 миллионов долларов. Причина – серьезные эмоциональные переживания, которые перенесла в то время молодая американка.

Адвокаты Джейн Доу говорят, что их клиентка не написала заявление в отделение полиции о совершенном сексуальном насилии по той причине, что в то время была неопытной студенткой, была в состоянии отчаяния и не знала, как поступить в этом непростом случае.

Представители американского музыканта не дают комментариев по этому иску.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Крис Нот попал в скандал: две женщины обвинили его в изнасиловании.


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Источник: https://www.tmz.com/2022/01/27/chris-brown-sued-rape-allegedly-drugged-woman-yacht-diddy-star-island/
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