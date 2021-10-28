Кристен Стюарт назвала лучшие фильмы в своей карьере

31-летняя популярная актриса, звезда киносаги "Сумерки" Кристен Стюарт перечислила киноленты со своим участием, которыми больше всего гордится.

Кристен Стюарт (фото из открытых источников)

Как передает издание The Sunday Times, знаменитость из своего творческого наследия, а это более 40 кинофильмов, выбрала всего два. Первой, по мнению Кристен, лучшей кинокартиной, в которой ей удалось сыграть стал психологический триллер "Зильс-Мария", вышедший на экраны в 2014 году. Там Стюарт сыграла молодую помощницу известной актрисы и за эту роль она получила престижную награду "Сезар".

Вторым фильмом, которым знаменитость гордится, является французский психологический триллер "Персональный покупатель" (2016 год). Там Кристен предстала перед зрителями в образе молодой американки, которая переехала в Париж и стала работать в мире моды, подбирая роскошные наряды знаменитостям. Но ее жизнь осложняет одна особенность — главная героиня умеет общаться с призраками.

К слову, эти кинофильмы были тепло встречены кинокритиками, они по голливудским меркам, были кассовыми хитами и укрепили место Кристен Стюарт на карьерной лестнице.

Напомним, известная голливудская актриса Кристен Стюарт сделала каминг-аут пять лет назад. Звезда популярной вампирской саги "Сумерки" призналась, что она бисексуалка. А недавно папарацци поймали актрису и ее девушку в аэропорту Лос-Анджелеса. На безымянных пальцах у девушек были обручальные кольца.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный актер Питер Фачинелли, сыгравший в фэнтезийной мелодраме "Сумерки", в период карантина активно занимался собой и сбросил 15 килограмм. И все не ради красоты, а ради благого дела.

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