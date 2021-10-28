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Кристен Стюарт назвала лучшие фильмы в своей карьере

Американская актриса Кристен Стюарт перечислила лучшие фильмы со своим участием, которыми она гордится

сегодня, 00:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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31-летняя популярная актриса, звезда киносаги "Сумерки" Кристен Стюарт перечислила киноленты со своим участием, которыми больше всего гордится.

Кристен Стюарт назвала лучшие фильмы в своей карьере

Кристен Стюарт (фото из открытых источников)

Как передает издание The Sunday Times, знаменитость из своего творческого наследия, а это более 40 кинофильмов, выбрала всего два. Первой, по мнению Кристен, лучшей кинокартиной, в которой ей удалось сыграть стал психологический триллер "Зильс-Мария", вышедший на экраны в 2014 году. Там Стюарт сыграла молодую помощницу известной актрисы и за эту роль она получила престижную награду "Сезар".

Вторым фильмом, которым знаменитость гордится, является французский психологический триллер "Персональный покупатель" (2016 год). Там Кристен предстала перед зрителями в образе молодой американки, которая переехала в Париж и стала работать в мире моды, подбирая роскошные наряды знаменитостям. Но ее жизнь осложняет одна особенность — главная героиня умеет общаться с призраками. 

К слову, эти кинофильмы были тепло встречены кинокритиками, они по голливудским меркам, были кассовыми хитами и укрепили место Кристен Стюарт на карьерной лестнице.

Напомним, известная голливудская актриса Кристен Стюарт сделала каминг-аут пять лет назад. Звезда популярной вампирской саги "Сумерки" призналась, что она бисексуалка. А недавно папарацци поймали актрису и ее девушку в аэропорту Лос-Анджелеса. На безымянных пальцах у девушек были обручальные кольца.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный актер Питер Фачинелли, сыгравший в фэнтезийной мелодраме "Сумерки", в период карантина активно занимался собой и сбросил 15 килограмм. И все не ради красоты, а ради благого дела.


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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/kristen-stewart-extreme-fame-princess-diana-and-me-ks69hh3md
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