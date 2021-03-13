Кристина Асмус рассказала о своей мечте

Российская актриса Кристина Асмус после разрыва с Гариком Харламовым сосредоточилась на карьере и мечтает о новых ролях. Перед своими подписчиками в Instagram Асмус не стала таиться и призналась, что хотела бы сыграть лесбиянку.



Кристина Асмус (фото из открытых источников)

Также актриса ответила на часто задаваемый вопрос о ее новых романах.

"Очень частый вопрос: почему я до сих пор не в отношениях. У меня встречный вопрос: По какому критерию вы сделали вывод, что я свободна? Я ни на что не намекаю, просто как по постам о театре или с ребенком можно что-то понять?" — заявила Кристина.

Напомним, известная российская актриса вчера сообщила своим подписчикам, что на ее теле появились непонятные высыпания. Поэтому она вынуждена была отменить все запланированные дела, чтобы поехать на консультацию к врачу. 32-летняя знаменитость сегодня опубликовала на своей странице в Instagram новый пост, в котором поделилась результатами вчерашнего обследования. Как выяснилось, у Кристины подтвердили аллергический дерматит. Специалисты пока не смогли установить точную причину его появления, но она может также скрываться в плотном рабочем графике актрисы и приеме антибиотиков. Асмус назначили прием лекарств, а также отказ от косметических средств на определенный период.

Сама же она говорит, что намерена выздороветь как можно быстрее, ведь эта болезнь не позволяет ей работать. "Кто ждал новостей. У меня оказался аллергический дерматит. Из-за чего конкретно предположить трудно. Врач сказал, что наложились и адские графики, и принятие антибиотиков. Выписали кучу всего, но главное надо воздержаться от косметики", — написала звезда в своем Instagram.

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