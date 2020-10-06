"Наложились и адские графики, и принятие антибиотиков": Кристина Асмус рассказала о своем заболевании

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Любовь Блажко
Известная российская актриса вчера сообщила своим подписчикам, что на ее теле появились непонятные высыпания. Поэтому она вынуждена была отменить все запланированные дела, чтобы поехать на консультацию к врачу. Об этом пишет издание womanel.
Кристина Асмус. Фото: hyser.com
32-летняя знаменитость сегодня опубликовала на своей странице в Instagram новый пост, в котором поделилась результатами вчерашнего обследования. Как выяснилось, у Кристины подтвердили аллергический дерматит. Специалисты пока не смогли установить точную причину его появления, но она может также скрываться в плотном рабочем графике актрисы и приеме антибиотиков.
Асмус назначили прием лекарств, а также отказ от косметических средств на определенный период. Сама же она говорит, что намерена выздороветь как можно быстрее, ведь эта болезнь не позволяет ей работать.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, Надежда Мейхер призналась, что помогло ей побороть тяжелую депрессию.
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