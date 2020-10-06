"Наложились и адские графики, и принятие антибиотиков": Кристина Асмус рассказала о своем заболевании

Известная российская актриса вчера сообщила своим подписчикам, что на ее теле появились непонятные высыпания. Поэтому она вынуждена была отменить все запланированные дела, чтобы поехать на консультацию к врачу. Об этом пишет издание womanel.

Кристина Асмус. Фото: hyser.com

32-летняя знаменитость сегодня опубликовала на своей странице в Instagram новый пост, в котором поделилась результатами вчерашнего обследования. Как выяснилось, у Кристины подтвердили аллергический дерматит. Специалисты пока не смогли установить точную причину его появления, но она может также скрываться в плотном рабочем графике актрисы и приеме антибиотиков.

Асмус назначили прием лекарств, а также отказ от косметических средств на определенный период. Сама же она говорит, что намерена выздороветь как можно быстрее, ведь эта болезнь не позволяет ей работать.

"Кто ждал новостей. У меня оказался аллергический дерматит. Из-за чего конкретно предположить трудно. Врач сказал, что наложились и адские графики, и принятие антибиотиков. Выписали кучу всего, но главное надо воздержаться от косметики", — написала звезда в своем Instagram.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Надежда Мейхер призналась, что помогло ей побороть тяжелую депрессию.



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