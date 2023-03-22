Кровавые деньги Кремля: Путин выделил гранты своим звездам, поддержавшим войну Украине

В России обнародовали результаты грантового конкурса культурных инициатив от российского президента. 881 проект имеет теперь финансирование из казны — на это выделено 3 миллиарда 700 миллионов рублей (почти 2 миллиарда гривен).

Путин раздал деньги своим пропагандистам (фото из открытых источников)

Но это не государственные гранты, а "пряники" отдельным звездным личностям, которые своей деятельностью поддерживают кремлевскую пропаганду. Журналисты FreeДом назвали тех счастливчиков, кому из госказны "насыпали" больше других.

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Среди счастливчиков Дмитрий Пучков – блоггер из РФ, которого знают, как "старший оперуполномоченный Goblin". Еще он альтернативно озвучивает фильмы. В начале года ему дали более 19 миллионов рублей для выпусков пропагандистского шоу "Вечерний излучатель".

Шоу будет демонстрироваться на российском сервисе Rutube и в соцсети "ВКонтакте". Сам автор придерживается мнения, что его творчество будет служить "поддержке гражданского единства".

Еще один российский композитор, автор песен музыкальной группы "Любэ", фанатом которой является Путин – Игорь Матвиенко имеет грантовую программу в размере около 29 миллионов рублей. За эти деньги музыкант будто замышляет написать этно-оперу "Князь Владимир".

В частности, арию князя будет исполнять еще один известный пропагандист РФ – Ярослав Дронов , имеющий творческий псевдоним Шаман. Он известен тем, что написал песню "Я русский". Шаман часто приезжает в захватчики, находящиеся на временно оккупированных РФ украинских территориях.

Российская фигуристка Татьяна Навка постоянно побеждает в конкурсе таких государственных грантов. Спортсменка придерживается мнения, что это никак не связано с тем, что муж фигуристки Дмитрий Песков работает пресс-секретарем российского президента. Немалую сумму –. 25 миллионов рублей пропагандистке предоставили для организации серий ледовых шоу.

К слову, в прошлом году Навке дали большой грант, составлявший 14 с половиной миллионов на похожий проект – фигуристка сказала, что организует ледовое шоу "Руслан и Людмила" в оккупированном Луганске. Шоу должно было стартовать до 28 февраля этого года, но его так никто и не увидел. Причины организаторы не обнародовали.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Газманов на концерте Путина в Лужниках спрятал логотип Prada на пуховике .