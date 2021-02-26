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Ксения Мишина заинтриговала своей «беременностью»

Ксения Мишина пообещала вскоре раскрыть все карты

сегодня, 10:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Известная актриса, звезда сериала "Крепостная", а также первая украинская "Холостячка" страны Ксения Мишина заинтриговала своей "беременностью".

Ксения Мишина заинтриговала своей «беременностью»

Ксения Мишина (фото из открытых источников)

Поклонники уже неоднократно спрашивали знаменитость, когда они с Александром Эллертом планируют детей и не беременна ли Ксения сейчас. Теперь этим вопросом поинтересовался у актрисы Потап на съемках нового проекта ""Липсинк Баттл", которое в следующем месяце выйдет на экраны. 

Ведущий шоу спросил у Мишиной, не беременна ли она, но Ксения заинтриговала зрителей своим ответом. Знаменитость сказала, что вскоре покажет фотоссесию, в которой будут раскрыты все карты. 

Стоит отметить, что ранее в одном из интервью Ксения Мишина рассказала, что планирует в будущем родить еще одного ребенка. Она отметила, что хочет девочку, а ее возлюбленный Александр Эллерт мечтает о близнецах. И актрисе это нравится, хоть она и считает эту идею сумасшедшей.

У Ксении Мишиной уже есть сын Платон от предыдущих отношений, а у ее возлюбленного Александра Эллерта — дочь Эля. Недавно они все вместе отдыхали в Доминиканской Республике.

Напомним, звезда "Крепостной" Ксения Мишина рассказала, почему когда-то ушла от жениха накануне свадьбы, будучи беременной.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская актриса Ксения Мишина стала первой "Холостячкой" страны. В финале романтического проекта она сказала "да" 34-летнему комику, сценаристу Александру Эллерту. После шоу пара сохранила свои отношения и стала жить вместе. Сейчас Ксения и Александр не скрывают того, что очень счастливы и строят планы на совместное будущее.


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Источник: https://showbiz.fakty.ua/369498-kseniya-mishina-zaintrigovala-novostyu-o-beremennosti
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