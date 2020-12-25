Жизнь после «Холостячки»: осталась ли Ксения Мишина с Александром Эллертом

В прошлую пятницу зрители узнали, что украинская актриса, главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина выбрала в финале Александра Эллерта. Но как сложились их отношения после проекта было интригой…до сегодняшнего дня.

Ксения Мишина и Александр Эллерт (фото из открытых источников)

В пост-шоу "Холостячка": жизнь после проекта", стало известно, что украинской актрисе Ксении Мишиной и комику Александру Эллерту удалось сохранить свои романтические отношения и пара по-прежнему вместе.

Ксения призналась, что как только выключились камеры, с тех пор они не расставались и сейчас живут вместе и очень счастливы. Влюбленные рассказали, что им сложно было скрывать свои отношения, хоть они и старались, но внимательные подписчики все подмечали.

Мишина рассказала, что у них каждый вечер романтический, они стараются удивлять друг друга, но без мелких конфликтов, конечно же, не обходится.

Александр признался, что подстраивается под стиль жизни Ксении, он уже пробует медитировать и в качестве эксперимента отказался от мяса и алкоголя. Свадьбу влюбленные уже обсуждали, в частности какой они ее видят, но когда это произойдет — покажет время.

Ксения призналась, что действительно полюбила на этом проекте и очень благодарна шоу "Холостячка" за такую возможность.

Отметим, что после выхода финала шоу в адрес Ксении и Александра было множество негативных комментариев. Актрису осуждали за ее выбор и говорили, что она сделала ошибку, отказав Алексею Тригубенко. А Александру писали, что он пришел на проект ради пиара, и то, что Ксения выбрала его только из-за прописки.

Напомним, что на протяжении шоу "Холостячка", по словам Ксении Мишиной, их отношения с Александром Эллертом напоминали качели, то было все хорошо, то все плохо. Но несмотря на все сложности, именно в этого мужчину влюбилась "холостячка" и приняла от него кольцо.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети, еще до показа финальной серии романтического шоу "Холостячка" появились доказательства того, что Ксения Мишина и Александр Эллерт сохранили свои отношения и даже живут вместе.

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