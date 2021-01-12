Кто стал самой высокооплачиваемой моделью 2020 года

28-летняя модель и звезда фильмов "Бумажные города" и "Валериан и город тысячи планет" Кара Делевинь снова стала самой высокооплачиваемой моделью 2020 года по версии издания The Sun. За прошлый год она заработала 15,7 млн фунтов, и это несмотря на пандемию и карантинные ограничения.

Кара Делевинь и Кейт Мосс (фото из открытых источников)

В общей сложности, состояние модели сейчас оценивают в 35,8 млн фунтов, и Кара Делевинь уже второй год подряд лидирует в списке самых высокооплачиваемых моделей, и судя по всему, не собирается останавливаться на достигнутом.

Кара Делевинь активно сотрудничает с мировыми брендами, в частности Burberry, Jimmy Choo, Puma, также она является амбассадором Dior. Помимо модельной карьеры, девушка также снимается в кино, занимается музыкой и пишет книги.

Второе место в рейтинг досталось модели Кейт Мосс, ее доход за год вырос на 9 млн фунтов стерлингов. А тройку лидеров замыкает Роузи Хантингтон-Уайтли — одна из "ангелов" Victoria's Secret, за 2020 год она заработала 8 млн фунтов.

В списке самых высокооплачиваемых моделей также оказались Наоми Кэмпбел и Джордан Данн, но их доход за прошлый год составил чуть меньше — 5 и 2,2 млн фунтов стерлингов.

Напомним, что в начале года ресурс TC Candler вместе с Independent Critics назвали женщину с самым красивым лицом в мире. Ею оказалась 19-летняя модель Яэль Шелбия, которая обошла в списке Андриану Гранде, Селену Гомес, Натали Портман и других знаменитостей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный портал Models.com назвал имя лучшей модели 2020 года. По мнению экспертов, ею стала швейцарско-американская манекенщица плюс-сайз Палома Эльсессер.

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