Названа женщина с самым красивым лицом в мире

Яэль Шелбия / Foto: Instagram/yaelshelbia

Каждый год развлекательный ресурс TC Candler вместе с Independent Critics представляют рейтинг ТОП-100 самых красивых женщин. И этот не стал исключением. Победу в нем одержала 19-летняя модель Яэль Шелбия.

Девушка возглавила рейтинг женщин с самым красивым лицом в мире, опередив таких мировых знаменитостей, как Лалису Манобан, Приянку Чопра, Галь Гадот, Андриану Гранде, Селену Гомес, Натали Портман и других.

При этом, модель израильского происхождения Яэль Шелбия уже неоднократно оказывалась в этом списке, но ни разу не получала победу. В 2017 году она заняла 14 место, в 2018 — 3, а в 2019 — 2 место.

Такой знаменательной новостью Яэль поделилась на своей странице в Instagram, девушка поблагодарила всех поклонников на поддержку и написала, что ценит каждого. "Такая красотка", "Ты самая красивая на свете", "Вот Это Да! Королева", "Ты так этого заслуживаешь, детка", "Вы действительно очень красивая", — прокомментировали фолловеры.

Напомним, что недавно 31-летнего блогера Феликса Чельберга, более известного как PewDiePie, признали самым привлекательным мужчиной планеты в 2020 году. Мужчина занимается созданием роликов с описанием различных компьютерных игр. Известность ему принесла флэш-игра "Happy Wheels". На его канал подписано более 100 миллионов пользователей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в 2020 году титул "самого сексуального актера" получил 40-летний Сэм Хьюэн. За него отдали свои голоса 914 тысяч людей. Что касается второго места, то его занял 23-летний Хиро Файнс-Тиффин, который сыграл роль Тома Риддла в культовом фильме "Гарри Поттер и Принц-полукровка".

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