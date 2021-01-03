kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.01.2021

BTC/USD

33498.15

ETH/USD

956.15

LTC/USD

157.19

НБУ 03.01.2021

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.97

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Названа женщина с самым красивым лицом в мире
commentss НОВОСТИ Все новости

Названа женщина с самым красивым лицом в мире

Шелбия уже не раз оказывалась в рейтинге 100 самых красивых женщин

сегодня, 17:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Названа женщина с самым красивым лицом в мире

Яэль Шелбия / Foto: Instagram/yaelshelbia

Каждый год развлекательный ресурс TC Candler вместе с Independent Critics представляют рейтинг ТОП-100 самых красивых женщин. И этот не стал исключением. Победу в нем одержала 19-летняя модель Яэль Шелбия.

Девушка возглавила рейтинг женщин с самым красивым лицом в мире, опередив таких мировых знаменитостей, как Лалису Манобан, Приянку Чопра, Галь Гадот, Андриану Гранде, Селену Гомес, Натали Портман и других. 

При этом, модель израильского происхождения Яэль Шелбия уже неоднократно оказывалась в этом списке, но ни разу не получала победу. В 2017 году она заняла 14 место, в 2018 — 3, а в 2019 — 2 место. 

Такой знаменательной новостью Яэль поделилась на своей странице в Instagram, девушка поблагодарила всех поклонников на поддержку и написала, что ценит каждого. "Такая красотка", "Ты самая красивая на свете", "Вот Это Да! Королева", "Ты так этого заслуживаешь, детка", "Вы действительно очень красивая", — прокомментировали фолловеры. 

Напомним, что недавно 31-летнего блогера Феликса Чельберга, более известного как PewDiePie, признали самым привлекательным мужчиной планеты в 2020 году. Мужчина занимается созданием роликов с описанием различных компьютерных игр. Известность ему принесла флэш-игра "Happy Wheels". На его канал подписано более 100 миллионов пользователей. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в 2020 году титул "самого сексуального актера" получил 40-летний Сэм Хьюэн. За него отдали свои голоса 914 тысяч людей. Что касается второго места, то его занял 23-летний Хиро Файнс-Тиффин, который сыграл роль Тома Риддла в культовом фильме "Гарри Поттер и Принц-полукровка".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.timesofisrael.com/israeli-model-yael-shelbia-named-worlds-most-beautiful-face-of-2020/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ