Кто стал самым сексуальным мужчиной 2021 года

Каждый год американский журнал People выбирает среди знаменитостей самого сексуального мужчину. В 2021 году титул получит звезда киновселенной Marvel, 40-летний актер Крис Эванс. Об этом сообщает издание Page Six.

Крис Эванс / Фото: goodfon

Официально обладателя титула представят на следующей неделе, опубликовав его фотографию на новой обложке. Но инсайдеры уверены, что им станет "Капитан Америка". Он должен был стать самым сексуальным мужчиной 2020 года, но угодил в скандал из-за того, что случайно засветил в социальной сети свою интимную фотографию. Тогда организаторы решили отдать звание другому мужчину — Майклу Бакари Джордану, который сыграла в "Черной пантере" и "Фантастической четверке".

К слову, Крис Эванс начал карьерный путь с телевизионного сериала "Противоположный пол" и, вдобавок к работе в супергеройских фильмах, появлялся в таких картинах, как "Недетское кино" (2001), "Пекло" (2007), "Одаренная" (2017) и "Достать ножи" (2019).

Фанаты актера очень обрадовались тому, что в 2021 году он выбран "самым сексуальным мужчиной". Судя по комментариям, оставленным в Twitter, поклонники считают, что Крис Эванс давно уже заслуживает этого звания.

Напомним, что в октябре 2021 года Крису Эвансу начали приписывать романтические отношения с американской певицей Селеной Гомес. Знаменитостей неоднократно видели вместе, хотя сами они никак не комментируют эти сплетни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, 40-летний актер Крис Эванс заявил, собирается ли он возвращаться к роли "Капитана Америки".

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