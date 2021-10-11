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С каким известным актером Селене Гомес приписывают роман

Поклонники подозревают, что американская певица Селена Гомес закрутила романтические отношения с «капитаном Америкой»

сегодня, 00:15
Автор:

Светлана Шкурупий

29-летней популярной исполнительнице Селене Гомес приписывают роман с 40-летним актером, звездой "Мстителей" Крисом Эвансом. Знаменитостей несколько раз видели вместе.

С каким известным актером Селене Гомес приписывают роман

Селена Гомес (фото из открытых источников)

Как сообщает издание US Magazine, между певицей и актером могут быть не только дружеские отношения. На днях их вместе видели в одной из студий Лос-Анджелеса, а позже предполагаемые возлюбленные встретились в одном из местных ресторанов. Из заведения знаменитости выходили по отдельности, стараясь скрыться от посторонних глаз. 

Также поклонники заметили, что недавно звезда подписалась на "капитана Америку" в Instagram. Ходят слухи, что знаменитости вместе работают над кинофильмом, но подтверждений этому никаких нет. "Масла в огонь" подлило и признание Селены Гомес, что Крис Эванс является ее любимым актером. В одном из интервью она призналась, что он очень привлекательный и милый. 

Напомним, что популярная исполнительница Селена Гомес стала звездой сентябрьского номера журнала Elle US. В нем она перевоплотилась в известную актрису Мэрилин Монро, надев твидовый костюм от Chanel, сделав крупные локоны и эффектный макияж с красной помадой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что этим летом Селена Гомес представила свою коллекцию купальников. Они созданы в стиле 70-х годов для известного бренда La'Mariette, дизайнерами которого являются близкие подруги знаменитости.

Читайте также, что в декабре 2020 года Селене Гомес приписывали роман с 31-летним профессиональным баскетболистом Джимми Батлером. Они вместе ужинали в одном из французских ресторанов. Инсайдер отметил, что певица принимала ухаживания спортсмена и считает его хорошим парнем.


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Источник: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/news/why-fans-think-chris-evans-selena-gomez-might-be-dating/
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