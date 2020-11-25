«Кто за?»: известную певицу предложили на роль новой «Холостячки»

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Светлана Шкурупий
Ведущий
романтического шоу "Холостячка" Григорий Решетник предложил украинскую артистку
Тину Кароль на роль главной героины второго сезона проекта.
Фото: VIKTORIIA FILIPENKO
Шоумен
на своей странице в Instagram опубликовал фотографию, на которой позирует вместе
с певицей. На Тине Кароль шикарное платье с длинным разрезом на бедре, которое
идеально подчеркивает ее стройные ножки.
Свой
пост, который уже собрал почти 20 тысяч лайков, Решетник подписал так: "Холостячка"
2 сезон. Невероятная Тина Кароль. Кто за? Что скажете?".
Поклонники
бурно отреагировали на такое заявление и предположили, что идея провальная,
потому что Тину Кароль уже давно подозревают в отношениях с исполнителем Дан
Баланом: "Никто не думает, что Тина уже занята?", "А может она и не холостячка
вовсе", "Гриш, эта женщина занята", "Неее, без вариантов, Даник не пустит", —
прокомментировали пользователи.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что главная "холостячка" страны, 31-летняя
актриса Ксения Мишина откровенно призналась, удалось ли ей на проекте найти
свою любовь.
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