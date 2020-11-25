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Главная Новости Звезды персона «Кто за?»: известную певицу предложили на роль новой «Холостячки»
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«Кто за?»: известную певицу предложили на роль новой «Холостячки»

Тина Кароль пока никак это не прокомментировала

сегодня, 14:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Ведущий романтического шоу "Холостячка" Григорий Решетник предложил украинскую артистку Тину Кароль на роль главной героины второго сезона проекта.

«Кто за?»: известную певицу предложили на роль новой «Холостячки»

Фото: VIKTORIIA FILIPENKO

Шоумен на своей странице в Instagram опубликовал фотографию, на которой позирует вместе с певицей. На Тине Кароль шикарное платье с длинным разрезом на бедре, которое идеально подчеркивает ее стройные ножки.

Свой пост, который уже собрал почти 20 тысяч лайков, Решетник подписал так: "Холостячка" 2 сезон. Невероятная Тина Кароль. Кто за? Что скажете?".

Поклонники бурно отреагировали на такое заявление и предположили, что идея провальная, потому что Тину Кароль уже давно подозревают в отношениях с исполнителем Дан Баланом: "Никто не думает, что Тина уже занята?", "А может она и не холостячка вовсе", "Гриш, эта женщина занята", "Неее, без вариантов, Даник не пустит", — прокомментировали пользователи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что главная "холостячка" страны, 31-летняя актриса Ксения Мишина откровенно призналась, удалось ли ей на проекте найти свою любовь.


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