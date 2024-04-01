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Куда исчез актер из сериала "Малкольм в центре внимания"

Актер Фрэнки Муниз, который в сериале "Малкольм в центре внимания" сыграл главного героя, почти не появляется в кино после окончания шоу. Чем он занимается сегодня.

сегодня, 16:55
Автор:
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Slava Kot
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Фрэнки Муниз был одной из самых больших детских звезд на американском телевидении в течение семи лет, когда выходил сериал "Малкольм в центре внимания". Муниз зарабатывал сотни тысяч долларов, играл вместе со звездами Голливуда и имел толпы поклонников. Однако актер все это покинул ради гонок.

Куда исчез актер из сериала "Малкольм в центре внимания"

Фрэнки Муниз из сериала "Малкольм в центре внимания". Фото из открытых источников

Фрэнки Муниз родился 5 августа 1985 года. Он с детства начал сниматься в рекламе и был статистом на телевидении. Прорыв в его карьере произошел в 2000 году благодаря сериалу "Малкольм в центре внимания", рассказывающему о неблагополучной семье из американского пригорода.

"Малкольм в центре внимания" моментально стал хитом на телевидении, а каждый эпизод смотрели около 26 млн. зрителей в США. Благодаря этому Фрэнки Муниз получил статус звезды и стал одним из самых высокооплачиваемых детей-актеров.

Когда вышел последний эпизод сериала "Малкольм в центре внимания" в 2006 году, Муниз рассказал, что не планирует больше играть подобные роли.

"Я начал думать о том, чтобы повзрослеть, стать зрелым, и это меня пугало. Я надеюсь, что моя карьера пойдет хорошо. В противном случае это, вероятно, никогда не будет хорошим", — сказал Муниз.

Еще снимаясь в "Малкольме в центре внимания" Мениз начал все больше посвящать себя автогонкам. С 2004 года он начал регулярно участвовать в соревнованиях, а его актерская карьера отошла на второй план. После 2006 года Фрэнки Муниз лишь периодически появляется на экранах или озвучивает персонажей мультфильмов.

Кроме гонок, Муниз в 2017 году также принимал участие в 25 сезоне американской версии "Танцы со звездами", где занял третье место. В следующем году он был ведущим детской версии "Танцы со звездами". В 2018 году автогонщик обручился с Пейдж Прайс, а через два года пара отпраздновала свадьбу. 22 марта 2021 года у них родился сын.

Куда исчез актер из сериала ”Малкольм в центре внимания” - фото 2

Фрэнки Муниз

Среди СМИ распространялись слухи, что Муниз из-за травм во время автогонок теряет память и ничего не помнит из прошлого, в том числе и о сериале "Малькольм в центре внимания". Однако актер впоследствии объяснил, что СМИ неправильно интерпретировали информацию, а сам он страдал от мигренозной ауры, вызвавшей временные нарушения зрения.

Когда фанаты подходят к нему на улице, они обычно вспоминают Муниза по его роли в сериале "Малкольм в центре внимания", чем за его достижение на гоночной трассе. Однако, он признается, что не прочь быть для кого-то Малкольмом.

"Когда кто-то подходит ко мне и говорит, что я большой гонщик, это делает меня счастливым. Если они говорят, что любят Малкольма и показывают сериал своим детям, это тоже делает меня счастливым. Я повлиял на чью-то жизнь. Это действительно отличная вещь", – рассказал 38-летний Фрэнки Муниз в интервью CNBC.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о судьбе испанской актрисы, которая была звездой кино, а сегодня спит на скамейке в парке ее родного города.

Также "Комментарии" писали о том, как сегодня выглядит легендарная Зена из сериала о принцессе-воине.



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