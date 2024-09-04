Кукла пластиковая: певица из Украины снова перекроила свое лицо (ФОТО)

Анна Седокова, уже долгое время избегающая вопросов по поводу российской агрессии против Украины, вызвала оживленное обсуждение своим новым видом в рекламном ролике. Видео с ее участием появилось на страницах социальных сетей и рекламировало одну из клиник Турции. В ролике певица появляется в полном макияже и вечернем платье, что вызвало удивление среди поклонников.

Певица Анна Седокова (фото из открытых источников)

Многие пользователи Instagram отметили, что ее внешность значительно изменилась настолько, что узнать ее можно было только по голосу. Подозревают, что изменения могли быть результатом косметических процедур или хирургических вмешательств, поскольку она уже длительное время проводит в Турции, где, вероятно, также проходит процесс развода.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пьяная российская певица упала прямо на сцене . Опальная исполнительница Анна Седокова, родившаяся в городе Киев, однако покинувшая родину и выступающая на стороне врага, сделала себя посмешищем в социальных сетях. Вся причина в видео, где отснят нетрезвый конфуз певицы.

В Интернете обнародован видеоролик, где Седокова свалилась на сцене во время своего выступления. Поя на концерте в российской столице, звезда очевидно желала произвести наилучшее впечатление на поклонников, однако получилось все наоборот.

Знаменитость в какой-то момент не смогла удержаться на ногах, и приземлилась на пятую точку. Анна еще пыталась как-то петь, но делала это смутно, поэтому шокированные зрители ничего не могли понять. Ситуацию, как рухнула на сцене Седокова, высмеяло немало российских Telegram-каналов.





