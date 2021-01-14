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Курорт доступен не всем: самая богатая певица Украины рассказала об отдыхе в Буковеле

Звезда рассказала о зимнем отдыхе со своей семьей в Буковеле

сегодня, 13:44
Автор:

Любовь Блажко

Самая богатая певица Украины, жена известного миллиардера Мохаммада Захура Камалия поделилась, как проходит их семейный отдых в Буковеле. Соответствующую публикацию она выложила на своей странице в социальных сетях. 

Курорт доступен не всем: самая богатая певица Украины рассказала об отдыхе в Буковеле

Камалия. Фото: tv.ua

Так, знаменитость опубликовала снимок с популярного украинского курорта, написав, что для большинства людей отдых здесь будет не по карману. 

Также Камалия рассказала, что уровень, на котором предоставляются услуги в Карпатах, ее очень порадовал. Отправиться на отдых в Буковель их семья решила по той причине, что из-за коронавируса сейчас опасно ехать за границу. 

"Но нужно иметь в виду, что большинство украинцев не могут позволить себе платить те цены, которые они ввели в этом году. Когда в следующем году для украинцев откроются другие зимние курорты, будет возможность выбрать лучший курорт с лучшими ценами и услугами. Надеюсь, руководство курортного комплекса Буковель это понимает", – написала Камалия.

Ранее мы писали, что самая богатая певица Украины украсила елку игрушками по 1000 грн за штуку. Популярная украинская исполнительница Камалия поделилась, какие новогодние традиции есть в их семье, а также рассказала, во сколько им обошлись новогодние игрушки. Цена некоторых действительно впечатляет. 

Так, певица говорит, что украшение елки стало настоящим многоэтапным процессом. Этими подробностями она поделилась в своем интервью в программе "Зірковий шлях".  Отмечается, что всего понадобилось 10 коробок елочных игрушек, которые Камалия лично выбирала и сортировала. Затем она детально продумывала, какую игрушку куда лучше повесить, чтобы выглядело красиво. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CJ5bT84HlLa/
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