Курорт доступен не всем: самая богатая певица Украины рассказала об отдыхе в Буковеле

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Любовь Блажко
Самая богатая певица Украины, жена известного миллиардера Мохаммада Захура Камалия поделилась, как проходит их семейный отдых в Буковеле. Соответствующую публикацию она выложила на своей странице в социальных сетях.
Камалия. Фото: tv.ua
Так, знаменитость опубликовала снимок с популярного украинского курорта, написав, что для большинства людей отдых здесь будет не по карману.
Также Камалия рассказала, что уровень, на котором предоставляются услуги в Карпатах, ее очень порадовал. Отправиться на отдых в Буковель их семья решила по той причине, что из-за коронавируса сейчас опасно ехать за границу.
Ранее мы писали, что самая богатая певица Украины украсила елку игрушками по 1000 грн за штуку. Популярная украинская исполнительница Камалия поделилась, какие новогодние традиции есть в их семье, а также рассказала, во сколько им обошлись новогодние игрушки. Цена некоторых действительно впечатляет.
Так, певица говорит, что украшение елки стало настоящим многоэтапным процессом. Этими подробностями она поделилась в своем интервью в программе "Зірковий шлях". Отмечается, что всего понадобилось 10 коробок елочных игрушек, которые Камалия лично выбирала и сортировала. Затем она детально продумывала, какую игрушку куда лучше повесить, чтобы выглядело красиво.
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