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30 лет в одной роли: как Синтаро Кацу стал легендой японского кино

Слепой фехтовальщик, покоривший миллионы зрителей

30 июля 2026, 15:08
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Сергій Кречмаровський

Синтаро Кацу – это имя, которое навсегда осталось в истории японского кино. Его путь к славе начался еще в черно-белых лентах конца 1950-х. В 1958 году он сыграл в "Samurai Vendetta". А уже в 1962-м впервые появился как слепой массажист Затойчи в фильме "The Tale of Zatoichi". Именно эта черно-белая картина стала началом легенды.

30 лет в одной роли: как Синтаро Кацу стал легендой японского кино

Кадр из фильма "Новая повесть о Затойчи". Фото IMDB

С 1962 по 1973 год Кацу сыграл Затойчи в 25 фильмах. В 1989 году актер сам поставил 26-й, а еще четыре сезона телесериала закрепили его образ в памяти миллионов. Почти три десятилетия жизни актера были неразрывно связаны с этим персонажем.

Затойчи был нетипичным героем. Он не видел глазами, но видел сердцем. Прост с виду, но мудр в поступках. Его истории показывали, что справедливость может победить даже тогда, когда мир кажется жестоким. Для японцев 60-х и 70-х это был символ надежды, герой, стоявший на стороне простых людей.

Кацу вложил в роль не только актерское мастерство, но и собственную душу. Его Затойчи был живым, эмоциональным, подлинным. Зрители видели не просто фехтовальщика, а человека, борющегося за честь и добро. Вот почему образ стал культовым.

За свою карьеру Кацу получил премию "Золотая стрела", кинопремию "Майнити" за лучшую мужскую роль. Также ему присудили "Kinema Junpo Award" за серию фильмов о Затойчи. В 1998 году Японская академия вручила ему специальную награду за вклад в кино.

30 лет в одной роли – это вызов. Но Кацу принял его и превратил в легенду. Его имя навсегда осталось в истории японского кино, а Затоичи стал символом целой эпохи.

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