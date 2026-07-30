30 років в одній ролі: як Сінтаро Кацу став легендою японського кіно

Сінтаро Кацу — це ім’я, яке назавжди залишилося в історії японського кіно. Його шлях до слави почався ще у чорно-білих стрічках кінця 1950-х. У 1958 році він зіграв у “Samurai Vendetta”. А вже у 1962-му вперше з’явився як сліпий масажист Дзатоіті у фільмі “The Tale of Zatoichi”. Саме ця чорно-біла стрічка стала початком легенди.

Кадр із фільму "Нова повість про Дзатоіті" Фото IMDB

З 1962 по 1973 рік Кацу зіграв Дзатоіті у 25 фільмах. У 1989 році актор сам поставив 26-й, а ще чотири сезони телесеріалу закріпили його образ у пам’яті мільйонів. Майже три десятиліття життя актора були нерозривно пов’язані з цим персонажем.

Дзатоіті був нетиповим героєм. Він не бачив світ очима, але бачив його серцем. Простий на вигляд, але мудрий у вчинках. Його історії показували, що справедливість може перемогти навіть тоді, коли світ здається жорстоким. Для японців 60-х і 70-х це був символ надії, герой, який стояв на боці простих людей.

Кацу вклав у роль не лише акторську майстерність, а й власну душу. Його Дзатоіті був живим, емоційним, справжнім. Глядачі бачили не просто фехтувальника, а людину, яка бореться за честь і добро. Саме тому образ став культовим.

За свою кар’єру Кацу отримав премію “Золота стріла”, кінопремію “Майніті” за найкращу чоловічу роль. Також йому присудили Kinema Junpo Award за серію фільмів про Дзатоіті. У 1998 році Японська академія вручила йому спеціальну нагороду за внесок у кіно.

30 років в одній ролі — це виклик. Але Кацу прийняв його і перетворив на легенду. Його ім’я назавжди залишилося в історії японського кіно, а Дзатоіті став символом цілої епохи.

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