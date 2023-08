Более 10 миллионов долларов стоит самое дорогое платье в рейтинге 20 самых дорогих платьев всех времен и народов. Об этом сообщают "Комментарии".

Мэрилин Монро в своем "голом платье"

20 место в рейтинге роскошных одеяний за платьем в 30 тысяч долларов. Его обладательница — Рейчел Макадамс, канадская киноактриса, которая в 2002 году сыграла в фильме "Идеальный пирог". За роль в нем она была номинирована на награду Genie Award.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

19 место за синим платьем американской актрисы Сандры Буллок за 40 тысяч долларов.

18 место — платье за 60 тысяч долларов, в котором появилась ирландская актриса американского происхождения Сирша Ронан. Она обладательница многочисленных наград, включая премии "Золотой глобус" и Critics' Choice Movie Award, пятикратный номинант на премию BAFTA, четырёхкратный номинант на награду Американской Гильдии киноактёров и четырёхкратный номинант на премию "Оскар" — за роли в фильмах "Искупление", "Бруклин", "Леди Бёрд" и "Маленькие женщины",

17 место — платье за 80 тысяч долларов Алисии Викандер, шведской актрисы, танцовщицы и продюсера. Она обладательница премии "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана и премии Гильдии киноактёров США за роль художницы Герды Вегенер в биографической драме "Девушка из Дании".

16 место — платье за 80 тысяч долларов Энн Хэтэуэй, американской актрисы и певицы, обладательницы премий "Эмми", "Золотой глобус", премии Гильдии киноактёров США, BAFTA и "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме-мюзикле "Отверженные".

15 место — шикарный наряд за 90 тысяч долларов Шарлиз Терон, южноафриканской и американской актрисы и продюсера. Терон приобрела известность в конце 1990-х годов благодаря ролям в фильмах "Два дня в долине", "Могучий Джо Янг", "Адвокат дьявола" и "Правила виноделов".

14 место — платье за 100 тысяч долларов Кейт Уинслет, английской актрисы, известной по ролям в фильмах "Титаник", "Аватар", "Чтец".

13 место — одеяние за 110 тысяч долларов принцессы Дианы.

12 место — наряд за 125 тысяч долларов Шарлотты Рэмплинг, британской актрисы, кавалера ордена Британской империи, обладательницы множества международных и национальных наград.

11 место — платье за 150 тысяч долларов Лупиты Нионго, кенийско-мексиканской актрисы театра и кино, лауреатки премии "Оскар", известной по фильмам "Черная пантера", "Мы", "12 лет рабства".

10 место — фасон за 200 тысяч долларов Кейт Бланшетт, австралийской актрисы театра, кино, телевидения и озвучивания. Она признана киноведами и критиками одной из лучших и разносторонних актрис своего поколения.

9 место — платье за 270 тысяч долларов Пэрис Хилтон, американской киноактрисы, певицы, автора песен, бывшей потенциальной наследницы многомиллионного бизнеса.

8 место — облачение за 362 тысячи долларов уже упомянутой принцессы Дианы.

7 место — свадебный наряд за 400 тысяч долларов Кейт Миддлтон, невесты, а затем и супруги наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.

6 место — строгий черный туалет за 807 тысяч долларов Одри Хепберн, британской актрисы, признанной иконы киноиндустрии и стиля, пик карьеры которой пришелся на Золотой век Голливуда.

5 место — ослепительное платье Николь Кидман за 2 миллиона долларов.

4 место — платье за 4 миллиона долларов Дженнифер Лоуренс, американской актрисы известной своими ролями во франшизных боевиках и независимых драмах. Сборы фильмов с её участием составили свыше 6 миллиардов долларов. В 2015 и 2016 годах она была признана самой высокооплачиваемой актрисой мира.

3 место — культовое белое миди Мэрилин Монро за 4,6 миллиона долларов.

2 место — не менее известное "голое платье" Монро, украшенное 2500 стразами, за 4,8 миллиона долларов. В этом макси она исполнила песню Happy Birthday, Mr. President на дне рождения Джона Кеннеди в 1962 году. Позже платье, ставшее легендой, ушло с молотка за рекордную сумму. Его приобрела сеть музеев Ripley's Believe It Or Not!, на выставках которой можно увидеть уникальные вещи.

1 место — свадебный наряд королевы Летиции за 10,7 миллиона долларов - королевы-консорт Испании, супруги короля Филиппа VI.





Тем временем, паника в Китае: популярный товар исчезает с полок магазинов.

Россиянка устроила дебош на Бали.

А украинский юморист рассказал, как покинул Украину во время войны.