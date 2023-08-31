Украинский юморист рассказал, как покинул Украину во время войны

Юморист из Украины и звезда первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Александр Эллерт еще летом прошлого года уехал в Америку, где теперь постоянно живет и работает. Сейчас ему больше всего ставят в лоб неприятный вопрос: как комику удалось покинуть свою страну во время полномасштабного вторжения РФ на украинскую территорию.

Александр Эллерт (фото из открытых источников)

До этого времени известный комик молчал, отбиваясь шутками. Однако эта неприятная ситуация Эллерту надоела, он не в восторге, постоянно критикуемом в медиа и Интернете за то, что покинул страну. А еще юморист обижается, что эмиграцию в США большинство пользователей называет бегством.

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Именно по этой причине юморист на своей странице в соцсетях решил все прояснить и сделать все, чтобы прекратить его обсуждение.

Эллерт утверждает, что он покинул страну законным путём. Кроме того, уже несколько раз был в Украине и без проблем может повторять это сколько нужно. Всем убедительно рекомендует не упоминать ситуацию, как он уехал в Соединенные Штаты.

"Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также за время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (июль и декабрь 2022) и могу это сделать снова. Министерство культуры, Квартал 95, президент любой страны, Доктор Стрэндж , доктор Комаровский, Шлях, Добробат… никакого отношения к моему пересечению границы не имеет", — написал комик, который при этом таки не раскрыл, как же он отбыл в Соединенные Штаты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что юморист неудачно оправдал мужчин, которые сбежали из Украины и попал в скандал