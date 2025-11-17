63-летний Джим Керри удивил внешностью – эксперты говорят о вмешательстве косметологов

Джим Керри, один из самых известных актеров комедийного жанра, давно не появлялся на мероприятиях и интервью. Поэтому его неожиданное появление на церемонии введения артистов в Зал славы рок-н-ролла стало событием, активно обсуждаемым в соцсетях, пишет портал "Хочу". Поводом для дискуссий стали не столько слова или поведение актера, сколько его внешний вид – значительно изменен по сравнению с тем, каким его привыкли видеть поклонники.

Фанаты в шоке: Джим Керри сделал уродливую пластическую операцию

Фото, сделанные папарацци, быстро разошлись по сети. Фанаты отмечают: черты лица Керри выглядят иначе, глаза кажутся более открытыми, а лоб неподвижным. Это породило многочисленные предположения о возможных косметических процедурах.

Ситуацию прокомментировала пластическая хирургиня Миллисент Ровело, спросившая о специалистской оценке. По ее словам, самые заметные изменения могут являться следствием блефаропластики — операции, корректирующей зону век, убирая избыточную кожу и жировые образования.









Врач также обратила внимание на лобовую часть лица. По ее оценке, именно там возможно применение большого количества ботокса. Это приводит к так называемому "замороженному" эффекту, когда выраженность движений верхней части лица существенно уменьшается.

В то же время Ровело подчеркнула, что остальное лицо сохраняет естественную динамику, что указывает скорее на точечные вмешательства, а не масштабную пластику. Именно такой контраст, по ее словам, и вызвал недоумение у фанатов.

Сам Керри не комментирует слухи о возможных процедурах. Однако его облик уже стал темой номер один в разделе звездных новостей: пользователи соцсетей активно делятся впечатлениями, а эксперты продолжают анализировать изменения, заметные на новых фото.

