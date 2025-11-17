logo_ukra

Улюблений актор дитинства нарешті отримав «Оскар»
commentss НОВИНИ Всі новини

Улюблений актор дитинства нарешті отримав «Оскар»

Нарешті Том Круз отримав «Оскар»: йому вручили почесну нагороду за внесок у кіно

17 листопада 2025, 10:38
У Лос-Анджелесі голлівудському акторові Тому Крузу вперше у кар'єрі вручили почесний "Оскар". Нагороду було присуджено 16 листопада на церемонії Governor Awards, яка проходить окремо від основної церемонії "Оскар". За понад 40 років у кіно Круз чотири рази номінувався на премію, але жодного разу не вигравав.

Круз раніше номінувався як найкращий актор за фільми "Народжений четвертого липня" та "Джеррі Магуайєр", як найкращий актор другого плану за "Магнолію", а також як продюсер "Топ Ган: Меверік".

Почесний "Оскар" вважається однією з найпрестижніших нагород у кінобізнесі: серед минулих лауреатів Чарлі Чаплін, Джуді Гарленд, Федеріко Фелліні, Френсіс Форд Коппола та Спайк Лі. Тепер до цього списку увійшов і Том Круз, якого в Голлівуді називають "рятівником кіно" за внесок у відродження кінопрокату після пандемії.

Круз прославився не лише ролями, а й своїми ризикованими трюками у серії "Місія нездійсненна", а також роботою з культовими режисерами — від Стенлі Кубріка до Пола Томаса Андерсона.

