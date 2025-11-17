63-річний Джим Керрі здивував зовнішністю – експерти говорять про втручання косметологів

Джим Керрі, один із найвідоміших акторів комедійного жанру, давно не з’являвся на заходах та в інтерв’ю. Тому його несподівана поява на церемонії введення артистів до Зали слави рок-н-ролу стала подією, яку активно обговорюють у соцмережах, пише портал "Хочу". Приводом для дискусій стали не стільки слова чи поведінка актора, скільки його зовнішній вигляд — значно змінений у порівнянні з тим, яким його звикли бачити шанувальники.

Фанати в шоці: Джим Керрі зробив потворну пластичну операцію

Фото, зроблені папараці, швидко розійшлися мережою. Фанати відзначають: риси обличчя Керрі виглядають інакше, очі здаються більш відкритими, а лоб — нерухомим. Це породило численні припущення щодо можливих косметичних процедур.

Ситуацію прокоментувала пластична хірургиня Міллісент Ровело, яку запитали про спеціалістичну оцінку. За її словами, найпомітніші зміни можуть бути наслідком блефаропластики — операції, яка коригує зону повік, прибираючи надлишкову шкіру та жирові утворення.









Лікарка також звернула увагу на лобову частину обличчя. За її оцінкою, саме там можливе застосування великої кількості ботоксу. Це призводить до так званого “замороженого” ефекту, коли виразність рухів верхньої частини обличчя суттєво зменшується.

Водночас Ровело наголосила, що решта обличчя зберігає природну динаміку — що вказує скоріше на точкові втручання, а не масштабну пластику. Саме такий контраст, за її словами, і викликав подив у фанатів.

Сам Керрі не коментує чутки про можливі процедури. Проте його зовнішність уже стала темою номер один у розділі зіркових новин: користувачі соцмереж активно діляться враженнями, а експерти продовжують аналізувати зміни, помітні на нових фото.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що Том Круз отримав свого першого "Оскара".







