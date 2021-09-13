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23-летний рэпер вместо волос вживил в голову золотые украшения (ФОТО)

Исполнитель признался, что хотел сделать что-то особенное

13 сентября 2021, 23:56
Автор:

Лиля Воробьева

23-летний певец Дан Сур (Dan Sur) сделал уникальную операцию, чтобы буквально позолотить свою голову. Хирурги пересадили ему на голове цепочки из золота, что имитировать волосы. Об этом пишет New York Post. Специальные дреды, которые выглядят, как цепочки, крепятся к голове специальными крючками.

23-летний рэпер вместо волос вживил в голову золотые украшения (ФОТО)

Рэпер вживил в голову цепочки (фото instagram.com/dansurig)

"Я хотел сделать что-то, что отличало бы меня от других. Надеюсь, теперь не все будут копировать меня. Это мои волосы. Золотые волосы. Первый в истории рэпер, которому имплантировали золотые волосы", — рассказал шоумен.

The Guardian / life отмечает, что, певец получил золотые волосы еще в апреле. В Дан Сура почти 2 миллиона фанатов в TikTok.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что   Канье Уэст подал документы для официальной смены имени .44-летний американский рэп-исполнитель Канье Уэст решил изменить имя и уже подал соответствующее заявление в суд Лос-Анджелеса.Известный музыкант хочет, чтобы вместо Канье Уэста его называли "Йе" (Ye). Рэпер не стал комментировать, почему принял такое решение, указав лишь, что делает это "по личным причинам". Он уже подал соответствующие документы в суд Лос-Анджелеса. Несколько лет назад американский исполнитель уже говорил о том, что хочет сменить имя на сценический псевдоним. Он даже в 2018 году выпустил альбом, который так называется. Оказывается, что имя "Йе" имеет религиозный подтекст. По словам Канье, это слово часто встречается в Библии и означает "ты".К слову, Канье Уэст получил признание критиков и был неоднократно назван одним из величайших артистов XXI века.


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Источник: https://nypost.com/2021/09/10/rapper-dan-sur-gets-gold-chains-surgically-implanted-into-scalp/
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