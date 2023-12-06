74-летней Пугачевой стало плохо на Кипре: появились подробности

Российская знаменитость Алла Пугачева хоть и выглядит отлично на свои 74 года, однако состояние ее здоровья время от времени дает сбои. Певица является диабетиком, у нее несколько стентов в сосудах, также она страдает от подагры и стенокардии.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Здоровый образ жизни, который предпочитает Примадонна в последнее время, улучшил ее общее состояние, но возникают и обострения. В частности, недавно в российских СМИ появилось сообщение о том, что Алле Пугачевой внезапно стало плохо во время шопинга.



Это произошло на Кипре, когда звезда решила пройтись по магазинам. У нее было подавлено состояние по причине плохого самочувствия. Очевидцы рассказывали, что знаменитость жаловалась продавцам на отеки.



"Алла Борисовна плохого самочувствия даже не скрывала. Жаловалась продавцу на здоровье. Она даже обувь была вынуждена покупать на размер больше, потому что в бывшей уже не влезала. Хотя перемерила множество пар. Как я услышал, у нее ноги каждый день отекают. тот день она выглядела, мягко говоря, нехорошо", — ссылаются на своих осведомителей в прессе.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пугачева ответила своим недоброжелателям. Алла Пугачева написала пост на своей странице в Инстаграм, в котором ответила "купцы безумных недостойников, завистников и клеветников". Они, по ее мнению, пытаются очернить ее в глазах народа.



По ее словам, говоря о "холопах и рабах" в России, она имела в виду не весь народ, а именно этих злобных комментаторов. Народ России она считает "заложником" нынешней ситуации. Она уверена, что ее не предаст ее "многомиллионная армия поклонников". Кроме того, она призвала не считать ее деньги и волосы на голове.

