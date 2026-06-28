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67-летняя Мадонна без бюстгальтера в "голом" мини-платье испугала фанатов (ФОТО)

Новый образ Мадонны вызвал споры из-за ее внешнего вида.

28 июня 2026, 09:15
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Slava Kot

67-летняя американская поп-икона Мадонна поразила своих поклонников после появления на Неделе моды в Париже. Ее выход из гостиницы Ritz в полупрозрачном синем мини-платье без бюстгальтера вызвал волну противоречивых реакций в соцсетях.

67-летняя Мадонна без бюстгальтера в "голом" мини-платье испугала фанатов (ФОТО)

Мадонна. Фото: BackGrid

Мадонна для выхода выбрала кобальтово-синюю одежду, которая сочетала с серебряными сапогами к бедру, телесными колготками и массивными украшениями. Образ дополнили солнцезащитные очки и металлическая куртка в руке. Папарацци зафиксировали, как артистка с серьезным выражением лица покидает охраняемую гостиницу, время от времени обращая взгляд в сторону камер.

67-летняя Мадонна без бюстгальтера в ”голом” мини-платье испугала фанатов (ФОТО) - фото 2

Мадонна. Фото: Splash

Фотографии быстро разошлись в медиа, а обсуждение вышло за пределы моды. Часть поклонников традиционно похвалила Мадонну за смелость и верность собственному стилю, другие же обратили внимание на возрастные изменения, в том числе руки легендарной певицы, долго вызывающие беспокойство у поклонников артистки, а также все более провокационные публичные выходы.

67-летняя Мадонна без бюстгальтера в ”голом” мини-платье испугала фанатов (ФОТО) - фото 2

Мадонна. Фото: BackGrid

67-летняя Мадонна без бюстгальтера в ”голом” мини-платье испугала фанатов (ФОТО) - фото 2

Мадонна. Фото: BackGrid

Мадонна — легендарная американская певица, автор песен, актриса и продюсер, которая за ее колоссальный вклад в музыкальную индустрию официально признана "Королевой попмузыки". Она снискала всемирную славу благодаря постоянному обновлению своего художественного образа, новаторским клипам и поднятию острых социальных, религиозных и сексуальных тем в своем творчестве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 67-летняя Мадонна снялась в провокационной фотосессии в платке и с крестом.

Также "Комментарии" писали, что Мадонна записала видео на унитазе с бриллиантовыми зубьями.



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Источник: https://www.thesun.ie/tvandshowbiz/17174723/madonna-braless-sheer-minidress-paris-fashion-week/
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