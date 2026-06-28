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67-річна Мадонна без бюстгальтера у "голій" мінісукні налякала фанатів (ФОТО)

Новий образ Мадонни викликав суперечки через її зовнішній вигляд.

28 червня 2026, 09:15
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Автор:
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Slava Kot

67-річна американська поп-ікона Мадонна вразила своїх шанувальників після появи на Тижні моди в Парижі. Її вихід із готелю Ritz у напівпрозорій синій мінісукні без бюстгальтера спричинив хвилю суперечливих реакцій у соцмережах.

67-річна Мадонна без бюстгальтера у "голій" мінісукні налякала фанатів (ФОТО)

Мадонна. Фото: BackGrid

Мадонна для виходу обрала кобальтово-синє вбрання, яке поєднувала зі срібними чоботами до стегна, тілесними колготками та масивними прикрасами. Образ доповнили сонцезахисні окуляри та металева куртка в руці. Папараці зафіксували, як артистка з серйозним виразом обличчя залишає готель під охороною, час від часу звертаючи погляд у бік камер.

67-річна Мадонна без бюстгальтера у ”голій” мінісукні налякала фанатів (ФОТО) - фото 2

Мадонна. Фото: Splash

Фотографії швидко розійшлися в медіа, а обговорення вийшло за межі моди. Частина шанувальників традиційно похвалила Мадонну за сміливість і вірність власному стилю, інші ж звернули увагу на вікові зміни, зокрема руки легендарної співачки, які тривалий час викликають занепокоєння у шанувальників артистки, а також дедалі більш провокативні публічні виходи.

67-річна Мадонна без бюстгальтера у ”голій” мінісукні налякала фанатів (ФОТО) - фото 2

Мадонна. Фото: BackGrid

67-річна Мадонна без бюстгальтера у ”голій” мінісукні налякала фанатів (ФОТО) - фото 2

Мадонна. Фото: BackGrid

Мадонна — легендарна американська співачка, авторка пісень, акторка та продюсерка, яку за її колосальний внесок у музичну індустрію офіційно визнано "Королевою попмузики". Вона здобула всесвітню славу завдяки постійному оновленню свого художнього образу, новаторським кліпам та підняттю гострих соціальних, релігійних і сексуальних тем у своїй творчості. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 67-річна Мадонна знялася у провокаційній фотосесії у хустці та з хрестом.

Також "Коментарі" писали, що Мадонна записала відео на унітазі з діамантовими зубами.



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Джерело: https://www.thesun.ie/tvandshowbiz/17174723/madonna-braless-sheer-minidress-paris-fashion-week/
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