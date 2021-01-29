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Умер актер Василий Лановой: что он говорил об Украине

Его родители были украинцами

сегодня, 10:18
Автор:

Гриниченко Дима

В Москве на 88 году жизни скончался известный российский и советский актер Василий Лановой. Причиной смерти стал коронавирус. Перед кончиной он перенес клиническую смерть. Об уходе актера сообщила его вдова Ирина Купченко, сообщают российские СМИ.

Умер актер Василий Лановой: что он говорил об Украине

Лановой. Фото: RT

В СССР Ланового называли самым красивым советским артистом, преимущественно он играл роль персонажей-романтиков. 

Он запомнился зрителям по ролям в фильмах "Полосатый рейс", "Дни Турбиных", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Три мушкетера" и других картинах.

Родители актера были украинцами по происхождению, однако сам Лановой родился в Москве, куда его семья перебралась в 1931 году.

На протяжении всей своей жизни Лановой был сторонником идеологии СССР и отрицательно относился к образованию независимой Украины в 1991 году.

Во времена Евромайдана Лановой наряду с другими российскими деятелями культуры написал письмо тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу, где призывал последнего арестовать участников Майдана для "наведения порядка в стране".

Во время начала аннексии Крыма Лановой и более ста других российских артистов поддержали агрессию России против Украины открытым письмом к Владимиру Путину.

Лановой всегда называл Крым российской территорией и говорил, что ему пришлось переезжать в Сочи, когда он услышал там украинскую речь, несмотря на то, что он отлично говорил по-украински.

Также покойный артист заявлял, что Украина в последние несколько лет "смешит весь мир". 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что известный 90-летний актер стал отцом.

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Источник: https://censor.net/ru/news/3244793/na_88_godu_jizni_umer_narodnyyi_artist_sssr_vasiliyi_lanovoyi
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