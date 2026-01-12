Российская певица Лариса Долина, оказавшаяся в центре громкого скандала из-за аферы с продажей квартиры в Москве, похоже, решила идти до конца и не возвращать жилье законной владелице. Как сообщают российские СМИ, путинистка покинула территорию РФ, так и не передав ключи покупателю.

Лариса Долина (фото из открытых источников)

Ранее суд обязал Долину освободить квартиру. Певица начала вывозить свои вещи, однако делала это очень медленно, фактически затягивая процесс выселения. Когда же пора передавать ключи, ситуация приобрела новый абсурдный поворот.

Покупательница квартиры Полина Лурье не смогла получить доступ к жилью, поскольку для этого необходимо подписать окончательный акт приема-передачи с Долиной. На запланированную встречу явился только представитель артистки, не имевший полномочий подписывать документы. Он заявил, что певица уехала из России и пока не может передать квартиру пострадавшей стороне. Со своей стороны Лурье отказалась принимать ключи без надлежащего оформления во избежание возможных юридических проблем в будущем.

По словам представителя Долиной, артистка якобы планирует вернуться в страну-агрессор 20 января. До этого времени покупательница фактически лишена возможности проживать в квартире, которую она законно приобрела.

Очередная затяжка процесса только усиливает напряжение и может привести к тому, что передачу жилья придется производить уже принудительно — с участием судебных приставов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица и поклонница путинского режима Лариса Долина , известная своим пренебрежительным поведением в окружении и громкой историей с квартирной аферой, упустила возможность провести собственный концерт к 70-летнему юбилею.

По данным российских пропагандистских медиа, отмена юбилейного выступления не была связана с низким спросом на билеты. Причиной послужили многочисленные обращения и телефонные звонки от людей, возмущенных ситуацией вокруг проданной квартиры певицы. Скандал не утихает даже, несмотря на то, что на данный момент артистка осталась и без жилья, и без средств, которые передала мошенникам.

