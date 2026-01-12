Лариса Доліна втекла з Росії, щоб не передавати квартиру: що сталося

Російська співачка Лариса Доліна, яка опинилася в центрі гучного скандалу через аферу з продажем квартири в Москві, схоже, вирішила йти до кінця й не повертати житло законній власниці. Як повідомляють російські ЗМІ, путіністка залишила територію РФ, так і не передавши ключі покупчині.

Лариса Доліна (фото з відкритих джерел)

Раніше суд зобов’язав Доліну звільнити квартиру. Співачка почала вивозити свої речі, однак робила це вкрай повільно, фактично затягуючи процес виселення. Коли ж настав час передавати ключі, ситуація набула нового абсурдного повороту.

Покупчиня квартири Поліна Лур’є не змогла отримати доступ до житла, оскільки для цього необхідно підписати остаточний акт прийому-передачі з самою Доліною. На заплановану зустріч з’явився лише представник артистки, який не мав повноважень підписувати документи. Він заявив, що співачка виїхала з Росії і наразі не може передати квартиру потерпілій стороні. Зі свого боку Лур’є відмовилася приймати ключі без належного оформлення, щоб уникнути можливих юридичних проблем у майбутньому.

За словами представника Доліної, артистка нібито планує повернутися до країни-агресора 20 січня. До цього часу покупчиня фактично позбавлена можливості проживати у квартирі, яку вона законно придбала.

Чергове затягування процесу лише посилює напругу й може призвести до того, що передачу житла доведеться здійснювати вже примусово — за участі судових приставів.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка та прихильниця путінського режиму Лариса Доліна, відома своєю зневажливою поведінкою щодо оточення та гучною історією з квартирною аферою, втратила можливість провести власний концерт до 70-річного ювілею.

За даними російських пропагандистських медіа, скасування ювілейного виступу не було пов’язане з низьким попитом на квитки. Причиною стали численні звернення та телефонні дзвінки від людей, обурених ситуацією навколо проданої квартири співачки. Скандал не вщухає навіть попри те, що на цей момент артистка залишилася і без житла, і без коштів, які передала шахраям.

