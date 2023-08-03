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Лайма Вайкуле резко критикует россиян и называет их идиотами (ВИДЕО)

Популярная певица Лайма Вайкуле заявила, что россияне идиоты и ведут себя как зомби.

сегодня, 10:33
Автор:
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Slava Kot
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Известная певица Лайма Вайкуле резко высказалась в отношении россиян. 69-летняя артистка назвала их идиотами из-за незаинтересованности в политических делах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Вайкуле для издания "Настоящее время".

Лайма Вайкуле резко критикует россиян и называет их идиотами (ВИДЕО)

Лайма Вайкуле. Фото: из интервью

Популярная певица Лайма Вайкуле, которая поддерживает Украину и осуждает агрессию России, рассказала, что россияне объясняли ей свою позицию тем, что они "дети советского времени" и не разбираются в политике. Вайкуле заявила, что в Греции таких людей называли идиотами, потому что они не интересовались политикой.


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Кроме того, Вайкуле объяснила свое отношение к россиянам. По ее словам, с людьми, которые поддерживают Путина и до сих пор верят в пропаганду Кремля, не о чем говорить.

"Они же как зомби! Смотрят на Путина и слушают, что он говорит, что если бы они не напали, то напала бы Украина. Как такую глупость можно слушать и верить этим пустякам?" – говорит Лайма Вайкуле.

В итоге латвийская певица заявила, что не будет выступать в России, пока там не произойдут сильные перемены, однако, по ее словам, она, вероятно, не доживет до этого времени.

Посмотреть отрывок интервью Вайкуле, где она называет россиян зомби и идиотами можно ниже:

Напомним, что в латвийском городе Юрмала прошел фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2023, куда Лайма Вайкуле пригласила преимущественно украинских артистов и открыла фонд для помощи пострадавшим от войны детям Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пугачева на выступлении Сердючки в Юрмале "отрывалась" под трек "Russia goodbye".

Также "Комментарии" писали, Данилко откровенно рассказал, как его пытались купить у России.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xehSQQzBUpE&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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