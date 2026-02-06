logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Легендарный голливудский актер и звезда "Индианы Джонса" заявил о конце карьеры
commentss НОВОСТИ Все новости

Легендарный голливудский актер и звезда "Индианы Джонса" заявил о конце карьеры

Гаррисон Форд удивил фанатов

6 февраля 2026, 22:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Карьера американского актера и продюсера Гаррисона Форда насчитывает уже около шести десятилетий, а в его творчестве более 85 ролей, среди которых культовые франшизы "Индиана Джонс" и "Звездные войны".

Легендарный голливудский актер и звезда "Индианы Джонса" заявил о конце карьеры

Гаррисон Форд (фото из открытых источников)

С 2023 года Форд исполняет одну из ключевых ролей в комедийно-драматическом сериале "Правдивая терапия" ("Shrinking"), который получил положительные отзывы как от кинокритиков, так и от зрителей. Именно успех этого проекта заставил актера задуматься о возможном завершении своей кинокарьеры.

Во время недавней пресс-конференции Гаррисон Форд, воплощающий в сериале образ психотерапевта с болезнью Паркинсона, признался, что работа над проектом настолько его вдохновляет, что он рассматривает "Правдивую терапию" как возможный финальный этап своей актерской деятельности.

"Работа, которую мы можем выполнять, поражает, учитывая инструменты, с которыми мы работаем, и идею, лежащую в основе этого сериала. И если бы все это было здесь, этого было бы достаточно. Это несколько особенное, что действительно поддерживает меня и дает ощущение ценности и важности того, что мы делаем. Я ищу это в своей жизни. Hollywood Reporter.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что американский актер Стивен Сигал , неоднократно демонстрировавший благосклонность к России и лично к кремлевскому главе Владимиру Путину, решил продать свое загородное поместье на Рублевке.

Речь идет о доме площадью около 500 квадратных метров, расположенном в закрытом коттеджном городке, насчитывающем 22 домовладения. В главном доме есть три спальни, кабинет, домашний кинотеатр, винный зал и гараж. На территории участка также возведен отдельный гостевой дом с баней и беседка с барбекю-зоной. Объект был оценен примерно в 700 миллионов рублей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/harrison-ford-shrinking-apple-tv-michael-j-fox-1236494536/
Теги:

Новости

Все новости