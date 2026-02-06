Легендарный голливудский актер и звезда "Индианы Джонса" заявил о конце карьеры

Карьера американского актера и продюсера Гаррисона Форда насчитывает уже около шести десятилетий, а в его творчестве более 85 ролей, среди которых культовые франшизы "Индиана Джонс" и "Звездные войны".

Гаррисон Форд (фото из открытых источников)

С 2023 года Форд исполняет одну из ключевых ролей в комедийно-драматическом сериале "Правдивая терапия" ("Shrinking"), который получил положительные отзывы как от кинокритиков, так и от зрителей. Именно успех этого проекта заставил актера задуматься о возможном завершении своей кинокарьеры.

Во время недавней пресс-конференции Гаррисон Форд, воплощающий в сериале образ психотерапевта с болезнью Паркинсона, признался, что работа над проектом настолько его вдохновляет, что он рассматривает "Правдивую терапию" как возможный финальный этап своей актерской деятельности.

"Работа, которую мы можем выполнять, поражает, учитывая инструменты, с которыми мы работаем, и идею, лежащую в основе этого сериала. И если бы все это было здесь, этого было бы достаточно. Это несколько особенное, что действительно поддерживает меня и дает ощущение ценности и важности того, что мы делаем. Я ищу это в своей жизни. Hollywood Reporter.

