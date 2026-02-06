Легендарний голлівудський актор та зірка "Індіани Джонса" заявив про кінець кар'єри

Кар’єра американського актора та продюсера Гаррісона Форда налічує вже близько шести десятиліть, а у його творчому доробку понад 85 ролей, серед яких культові франшизи "Індіана Джонс" та "Зоряні війни".

Гаррісон Форд (фото з відкритих джерел)

Із 2023 року Форд виконує одну з ключових ролей у комедійно-драматичному серіалі "Правдива терапія" ("Shrinking"), який отримав схвальні відгуки як від кінокритиків, так і від глядачів. Саме успіх цього проєкту змусив актора замислитися над можливим завершенням своєї кінокар’єри.

Під час нещодавньої пресконференції Гаррісон Форд, який у серіалі втілює образ психотерапевта з хворобою Паркінсона, зізнався, що робота над проєктом настільки його надихає, що він розглядає "Правдиву терапію" як можливий фінальний етап своєї акторської діяльності.

"Робота, яку ми можемо виконувати, вражає, враховуючи інструменти, з якими ми працюємо, і ідею, що лежить в основі цього серіалу. І якби все це було тут, цього було б достатньо. Це дещо особливе, що дійсно підтримує мене і дає відчуття цінності та важливості того, що ми робимо. Я шукаю це в своєму житті і радий, що знайшов це тут", — цитує актора видання Hollywood Reporter.

