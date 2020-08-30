"Леночка из 95-го квартала" победила вирус COVID-19

Комедийная актриса, известная по участию в шоу студии "95-й Квартал" Елена Кравец сообщила, что сумела побороть коронавирус. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Знаменитость отметила, что получила отрицательный ПЦР-тест и очень рада этому событию, поэтому воодушевляет всех, кто боится заражения или проходит период самоизоляции в связи с поставленным диагнозом.

По словам Кравец, большое участие в ее борьбе с вирусом сыграла мощная поддержка близких друзей и поклонники ее творчества.

На фото звезда выглядит свежей, отдохнувшей и счастливой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Елена Кравец получила положительные результаты ПЦР-теста и ее коллеги по сцене рассказали, что новый сезон передач будет проходить без ее участия.

"За несколько дней до съемок анализ нашей Лены, увы, показал положительный результат на COVID-19, так что в ближайших эфирах ее не будет. Грустно, но такие наши реалии — никто не застрахован от этого вируса. Благо, у всех остальных актеров и членов съемочной группы результаты тестов — негативные", - делится впечатлениями о случившемся актер и близкий друг Кравец Евгений Кошевой.



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