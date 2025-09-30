Леонардо Ди Каприо должен был получить сценический псевдоним: как могли звать актера

Леонардо Ди Каприо сегодня одна из самых больших звезд Голливуда, обладатель "Оскара" и актер, чье имя знает весь мир. Но мало кому известно, что в начале своей карьеры Ди Каприо мог сниматься в кино под совсем другим именем.

Леонардо Ди Каприо. Фото: Legion-Media

Во время подкаста New Heights, где Ди Каприо появился вместе с Бенисио дель Торо для промо фильма "Одна битва за другой", 50-летний актер вспомнил малоизвестный эпизод из своей жизни. По его словам, в начале 1990-х актерские агенты отказывали ему из-за имени.

"Я помню, как проходил прослушивание, когда был совсем маленьким, я был как ребенок-актер. Мне было 12 или 13. Они сказали: "Твое имя слишком этническое, тебя никогда не возьмут. Твое новое имя — Ленни Уильямс". Я подумал: "Что такое Ленни Уильямс?"", — рассказал Ди Каприо.

Его отец резко отреагировал на попытки агентов изменить идентичность сына. По словам Ди Каприо, он увидел фотографию с этим именем, разорвал ее и сказал, что это может произойти только "через мой труп".

В подкасте Бенисио дель Торо рассказал, что он испытал подобное давление со стороны агентов. По словам актера, ему предлагали псевдоним Бенни Делл.

"О Боже. Этот подкаст был бы совсем другим с Ленни Уильямсом и Бенни Деллом. Я это вам точно могу сказать", — отреагировал на информацию ведущий подкаста.

