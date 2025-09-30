logo

BTC/USD

113097

ETH/USD

4168.41

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Леонардо Ди Каприо должен был получить сценический псевдоним: как могли звать актера
commentss НОВОСТИ Все новости

Леонардо Ди Каприо должен был получить сценический псевдоним: как могли звать актера

Леонардо Ди Каприо в начале карьеры мог получить сценический псевдоним. Как агенты хотели сменить его настоящее имя.

30 сентября 2025, 15:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Леонардо Ди Каприо сегодня одна из самых больших звезд Голливуда, обладатель "Оскара" и актер, чье имя знает весь мир. Но мало кому известно, что в начале своей карьеры Ди Каприо мог сниматься в кино под совсем другим именем.

Леонардо Ди Каприо должен был получить сценический псевдоним: как могли звать актера

Леонардо Ди Каприо. Фото: Legion-Media

Во время подкаста New Heights, где Ди Каприо появился вместе с Бенисио дель Торо для промо фильма "Одна битва за другой", 50-летний актер вспомнил малоизвестный эпизод из своей жизни. По его словам, в начале 1990-х актерские агенты отказывали ему из-за имени.

"Я помню, как проходил прослушивание, когда был совсем маленьким, я был как ребенок-актер. Мне было 12 или 13. Они сказали: "Твое имя слишком этническое, тебя никогда не возьмут. Твое новое имя — Ленни Уильямс". Я подумал: "Что такое Ленни Уильямс?"", — рассказал Ди Каприо.

Его отец резко отреагировал на попытки агентов изменить идентичность сына. По словам Ди Каприо, он увидел фотографию с этим именем, разорвал ее и сказал, что это может произойти только "через мой труп".

В подкасте Бенисио дель Торо рассказал, что он испытал подобное давление со стороны агентов. По словам актера, ему предлагали псевдоним Бенни Делл.

"О Боже. Этот подкаст был бы совсем другим с Ленни Уильямсом и Бенни Деллом. Я это вам точно могу сказать", — отреагировал на информацию ведущий подкаста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о худшем фильме в карьере Ди Каприо. Актер признался, о какой роли он больше всего жалеет.

Также "Комментарии" писали, что поклонники Брюса Уиллиса шокированы, узнав настоящее имя актера. Как оказалось, Брюс Уиллис, это не полное имя голливудской звезды.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости