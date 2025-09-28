Шанувальники Брюса Вілліса шоковані, дізнавшись справжнє ім'я актора

Брюс Вілліс давно став культовою постаттю Голлівуду. Для багатьох він Джон Макклейн із "Міцного горішка", Малкольм Кроу з "Шостого чуття" чи Бутч Кулідж із "Кримінального чтива". Але навіть віддані шанувальники актора можуть здивуватися, дізнавшись його справжнє ім’я.

Брюс Вілліс. Фото з відкритих джерел

Попри сценічний імідж, ім’я Брюс Вілліс — це не повне справжнє ім’я актора. Він народився у березні 1955 року в Ідар-Оберштайні у Німеччині, в родині Марлен і Девіда Віллісів.

Марлен і Девід справді використовували "Брюс Вілліс" як частину імені свого сина, але не як його перше ім'я. Насправді Віллісу дали ім'я Волтер.

Таким чином його повне ім’я — Волтер Брюс Вілліс.

Ім’я Волтер було доволі поширеним у США в минулому столітті, але сьогодні воно вважається старомодним і втрачає популярність. Цей факт став справжнім відкриттям для фанатів, які звикли сприймати актора виключно як Брюса.

На платформі Reddit шанувальники Брюса Вілліса поставилися з гумором, коли дізналися справжнє ім’я актора. Один користувач написав, що "йому та Волтеру Вайту варто створити клуб і назвати його "Лисі Волтери"". Інший додав, що "Волтер Брюс Вілліс звучить смішно", а третій зауважив, що "Якби мої батьки назвали мене Волтером, я б теж змінив це ім'я".

