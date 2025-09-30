Леонардо Ді Капріо мав отримати сценічний псевдонім: як могли звати актора

Леонардо Ді Капріо сьогодні одна з найбільших зірок Голлівуду, володар "Оскара" та актор, чиє ім’я знає увесь світ. Але мало кому відомо, що на початку своєї кар’єри Ді Капріо міг зніматися у кіно під зовсім іншим ім’ям.

Леонардо Ді Капріо. Фото: Legion-Media

Під час подкасту New Heights, де Ді Капріо з’явився разом із Бенісіо дель Торо для промо фільму "Одна битва за іншою", 50-річний актор згадав маловідомий епізод з власного життя. За його словами, на початку 1990-х акторські агенти відмовляли йому через ім’я.

"Я пам’ятаю, як проходив прослуховування, коли був зовсім маленьким, я був як дитина-актор. Мені було 12 чи 13. Вони сказали: "Твоє ім’я занадто етнічне, тебе ніколи не візьмуть. Твоє нове ім’я — Ленні Вільямс". Я подумав: "Що таке Ленні Вільямс?"", — розповів Ді Капріо.

Його батько різко відреагував на спроби агентів змінити ідентичність сина. За словами Ді Капріо, він побачив фотографію з цим ім’ям, розірвав її і сказав, що це може статися лише "через мій труп".

У подкасті Бенісіо дель Торо розповів, що він пережив подібний тиск з боку агентів. За словами актора, йому пропонували псевдонім Бенні Делл.

"О Боже. Цей подкаст був би зовсім іншим з Ленні Вільямсом та Бенні Деллом. Я це вам точно можу сказати", — відреагував на інформацію ведучий подкасту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про найгірший фільм у кар'єрі Ді Капріо. Актор зізнався, про яку роль він шкодує найбільше.

Також "Коментарі" писали, що шанувальники Брюса Вілліса шоковані, дізнавшись справжнє ім'я актора. Як виявилося, Брюс Вілліс, це не повне ім'я голлівудської зірки.