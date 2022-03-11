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Леонардо Ди Каприо не жертвовал для Украины десять миллионов долларов

Впрочем, актер все же помогает украинцам

сегодня, 17:25
Автор:

Лиля Воробьева
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Голливудская знаменитость Леонардо Ди Каприо не предоставил пожертвование украинцам на сумму 10 миллионов долларов. Соответствующее сообщение об этом, недавно обнародованное в сетях, на самом деле оказалось фейком. Об этом информирует People, ссылаясь на доверенный источник из окружения знаменитости.

Леонардо Ди Каприо не жертвовал для Украины десять миллионов долларов

Леонардо Ди Каприо (фото из открытых источников)

В частности, в информации говорится, что 47-летний звездный исполнитель сделал пожертвование на счета нескольких гуманитарных организаций, которые помогают нашей стране. Но о вкладе в 10 миллионов не упоминается.

По обнародованной инсайдером информации Ди Каприо частно пожертвовал средства нескольким гуманитарным группам — CARE, IRC, UNHCR и Save the Children. Они все имеют направление на нашу страну. Актер наблюдает за тем, как развиваются события и хочет оказать поддержку украинцам. Он и дальше будет продолжать поддерживать своими вкладами гуманитарные группы, которые делают все, чтобы сегодня оказать помощь жителям Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Леонардо ДиКаприо обратился к Байдену в своем Instagram. Известный американский актер и продюсер Леонардо ДиКаприо опубликовал на своей странице в Instagram пост-обращение к новоизбранному президенту США Джо Байдену. В своем письме актер призвал главу государства обратить внимание на проблему, связанную с изменением климата. Сам Ди Каприо является членом совета директоров ряда организаций по защите окружающей среды, включая Всемирный фонд дикой природы, Совет по охране природных ресурсов, Международный фонд защиты животных и проект "Чистые моря и океаны 5".


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Источник: https://people.com/movies/leonardo-dicaprio-donates-to-humanitarian-groups-supporting-ukraine-exclusive/
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