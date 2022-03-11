Леонардо Ди Каприо не жертвовал для Украины десять миллионов долларов

Голливудская знаменитость Леонардо Ди Каприо не предоставил пожертвование украинцам на сумму 10 миллионов долларов. Соответствующее сообщение об этом, недавно обнародованное в сетях, на самом деле оказалось фейком. Об этом информирует People, ссылаясь на доверенный источник из окружения знаменитости.

Леонардо Ди Каприо (фото из открытых источников)

В частности, в информации говорится, что 47-летний звездный исполнитель сделал пожертвование на счета нескольких гуманитарных организаций, которые помогают нашей стране. Но о вкладе в 10 миллионов не упоминается.

По обнародованной инсайдером информации Ди Каприо частно пожертвовал средства нескольким гуманитарным группам — CARE, IRC, UNHCR и Save the Children. Они все имеют направление на нашу страну. Актер наблюдает за тем, как развиваются события и хочет оказать поддержку украинцам. Он и дальше будет продолжать поддерживать своими вкладами гуманитарные группы, которые делают все, чтобы сегодня оказать помощь жителям Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Леонардо ДиКаприо обратился к Байдену в своем Instagram. Известный американский актер и продюсер Леонардо ДиКаприо опубликовал на своей странице в Instagram пост-обращение к новоизбранному президенту США Джо Байдену. В своем письме актер призвал главу государства обратить внимание на проблему, связанную с изменением климата. Сам Ди Каприо является членом совета директоров ряда организаций по защите окружающей среды, включая Всемирный фонд дикой природы, Совет по охране природных ресурсов, Международный фонд защиты животных и проект "Чистые моря и океаны 5".

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