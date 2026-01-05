logo

Леонардо Ди Каприо сделал неутешительное заявление о будущем кинотеатров
commentss НОВОСТИ Все новости

Леонардо Ди Каприо сделал неутешительное заявление о будущем кинотеатров

По мнению актера, киноиндустрия переживает стремительные и глубокие изменения, которые могут оказать существенное влияние на интерес зрителей к просмотрам фильмов в залах.

5 января 2026, 17:42
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо выразил сомнение по поводу будущего классического кинотеатрального формата. Артист считает, что люди могут перестать массово ходить в кинотеатры.

Леонардо Ди Каприо сделал неутешительное заявление о будущем кинотеатров

Леонардо Ди Каприо. Фото: из открытых источников

Актер заявил, что индустрия претерпевает стремительные и глубокие изменения, которые могут оказать существенное влияние на интерес зрителей к просмотрам фильмов в залах. Об этом он сказал в интервью The Times.

По его словам, трансформация происходит очень быстро. В частности, документальное кино почти полностью исчезло с большого экрана, а драматические ленты все чаще имеют ограниченный срок проката, после чего зрители предпочитают ожидать премьер на стриминговых платформах.

Ди Каприо предполагает, что кинотеатры в будущем могут превратиться в нишевые просторы, подобные джаз-клубам, и задал риторический вопрос — сохраняется ли у общества желание получать именно коллективный киноопыт.

В то же время актер отметил, что надеется на появление новых режиссеров-визионеров, которые и дальше будут создавать фильмы, рассчитанные именно на большой экран и общий просмотр, а не только на домашние экраны.

Источник: https://www.thetimes.com/culture/film/article/leonardo-dicaprio-paul-thomas-anderson-interview-one-battle-after-another-zs7dpf3w7?utm_source=chatgpt.com
