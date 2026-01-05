logo_ukra

Леонардо Ді Капріо зробив невтішну заяву про майбутнє кінотеатрів
Леонардо Ді Капріо зробив невтішну заяву про майбутнє кінотеатрів

На думку актора, кіноіндустрія переживає стрімкі та глибокі зміни, які можуть суттєво вплинути на інтерес глядачів до переглядів фільмів у залах

5 січня 2026, 17:42
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Знаменитий голлівудський актор Леонардо Ді Капріо висловив сумнів щодо майбутнього класичного кінотеатрального формату. Артист вважає, що люди можуть перестати масово ходити в кінотеатри.

Леонардо Ді Капріо зробив невтішну заяву про майбутнє кінотеатрів

Леонардо Ді Капріо. Фото: з відкритих джерел

Актор заявив, що індустрія переживає стрімкі та глибокі зміни, які можуть суттєво вплинути на інтерес глядачів до переглядів фільмів у залах. Про це він сказав в інтерв’ю виданню The Times.

За його словами, трансформація відбувається надзвичайно швидко. Зокрема, документальне кіно майже повністю зникло з великого екрана, а драматичні стрічки все частіше мають обмежений термін прокату, після чого глядачі віддають перевагу очікуванню прем’єр на стримінгових платформах.

Ді Капріо припускає, що кінотеатри в майбутньому можуть перетворитися на нішеві простори, подібні до джаз-клубів, і поставив риторичне запитання — чи зберігається в суспільства бажання отримувати саме колективний кінодосвід.

Водночас актор зазначив, що сподівається на появу нових режисерів-візіонерів, які й надалі створюватимуть фільми, розраховані саме на великий екран і спільний перегляд, а не лише на домашні екрани.

Як повідомляв портал "Коментарі", Леонардо Ді Капріо сьогодні одна з найбільших зірок Голлівуду, володар "Оскара" та актор, чиє ім’я знає увесь світ. Але мало кому відомо, що на початку своєї кар’єри Ді Капріо міг зніматися у кіно під зовсім іншим ім’ям. Під час подкасту New Heights, де Ді Капріо з’явився разом із Бенісіо дель Торо для промо фільму "Одна битва за іншою", 50-річний актор згадав маловідомий епізод з власного життя. За його словами, на початку 1990-х акторські агенти відмовляли йому через ім’я.



Джерело: https://www.thetimes.com/culture/film/article/leonardo-dicaprio-paul-thomas-anderson-interview-one-battle-after-another-zs7dpf3w7?utm_source=chatgpt.com
