Леонардо Ді Капріо зробив невтішну заяву про майбутнє кінотеатрів

Знаменитий голлівудський актор Леонардо Ді Капріо висловив сумнів щодо майбутнього класичного кінотеатрального формату. Артист вважає, що люди можуть перестати масово ходити в кінотеатри.

Леонардо Ді Капріо. Фото: з відкритих джерел

Актор заявив, що індустрія переживає стрімкі та глибокі зміни, які можуть суттєво вплинути на інтерес глядачів до переглядів фільмів у залах. Про це він сказав в інтерв’ю виданню The Times.

За його словами, трансформація відбувається надзвичайно швидко. Зокрема, документальне кіно майже повністю зникло з великого екрана, а драматичні стрічки все частіше мають обмежений термін прокату, після чого глядачі віддають перевагу очікуванню прем’єр на стримінгових платформах.

Ді Капріо припускає, що кінотеатри в майбутньому можуть перетворитися на нішеві простори, подібні до джаз-клубів, і поставив риторичне запитання — чи зберігається в суспільства бажання отримувати саме колективний кінодосвід.

Водночас актор зазначив, що сподівається на появу нових режисерів-візіонерів, які й надалі створюватимуть фільми, розраховані саме на великий екран і спільний перегляд, а не лише на домашні екрани.

